Франкоязычные жители Монреаля голосуют на ‘исторических” выборах на фоне всплеска ультраправых

Ожидается, что в субботу в Монреале на первый тур парламентских выборов придет большое количество франкоязычных граждан, которых подтолкнула к избирательным урнам угроза усиления ультраправой партии и ее союзников, лидирующих в опросах.

В Квебеке проживает 260 000 граждан Франции, 200 000 из которых проживают в Монреале. По данным французского правительства, они составляют самую многочисленную группу французских граждан за пределами материковой Франции и более четверти зарегистрированных избирателей в Северной Америке.

Избирательная система Франции позволяет ее гражданам, проживающим за рубежом, в 11 различных округах избирать по одному депутату в Национальное собрание, которое насчитывает 577 мест. Французские граждане в Монреале принадлежат к тому же району, что и французы, проживающие в Соединенных Штатах, на островах Теркс и Кайкос, Каймановых островах и Бермудах. В субботу они будут выбирать между девятью кандидатами, от Партии Возрождения президента Франции Эммануэля Макрона до Национального объединения, антииммигрантской партии, которая может получить большинство мест.

Мари Лапьер, генеральный консул Франции в Монреале, говорит, что, по ее мнению, уровень участия в этих выборах в городе будет вдвое выше, чем в 2022 году.

“На последних парламентских выборах в 2022 году у нас была (явка) около 25% избирателей. На этот раз мы подготовились к большему… мы готовы приветствовать (явку) около 50%”, – сказала она.

“Наблюдается очень высокая мобилизация французского сообщества, которое действительно было готово помочь нам организовать голосование”, – сказал Лапьер.

Ян Нисинг, президент Французского союза Монреаля, организации, помогающей французским гражданам обосноваться в городе, назвал выборы “историческими”.

“Каждый хочет высказать свое мнение”, – сказал он.

Фредерик Меранд, профессор политологии Монреальского центра международных исследований при Университете Монреаля, говорит, что уровень активности в городе необычен для выборов во Франции.

“Вы видите плакаты и постеры, а также людей, раздающих листовки на улицах Монреаля в связи с выборами, которые проходят во Франции, так что это важно в этом смысле”, – сказал он.

Выборы – исключительный момент в политической истории Франции. Ранее в этом месяце Макрон объявил о проведении досрочных выборов после сокрушительного поражения своей партии от ультраправых на выборах в Европейский парламент. В первом туре, который состоится в субботу, может сформироваться первое ультраправое правительство страны – или вообще не сформироваться большинства.

Исход голосования после второго тура 7 июля и исключительно короткой предвыборной кампании остается крайне неопределенным, поскольку конкурируют три основных политических блока: крайне правое национальное объединение, центристский альянс Макрона и коалиция “Новый народный фронт”, в которую входят левоцентристы, “зеленые” и крайне левые силы.

По словам Мерана, основными претендентами на выборах в Монреале являются центристские и левые партии.

“Ожидается, что все остальные кандидаты будут сильно отставать”, – сказал он.

В 2022 году левый альянс одержал большую победу среди французских избирателей Монреаля, партия Макрона заняла второе место с 25 процентами жителей города, а Национальное объединение получило два процента голосов. Однако, благодаря голосам жителей Соединенных Штатов и других стран округа, кандидат Макрона занял это место.

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