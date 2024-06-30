В Оттаве прошел хоккейный матч в честь Дня России и Дня Канады

В столице Канады – Оттаве- состоялся необычный хоккейный матч. Соперниками на ледовом поле стали российские дипломаты и сборная канадских любителей этой популярной в стране игры.

Кроме того, матч был не просто любительским. Он был посвящен сразу двум праздникам – прошедшему 12 июня Дню России и предстоящему в ближайший понедельник Дню Канады.

Спортивная встреча состоялась в одном из спортивных комплексов столицы Jim Darrell и завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян. В качестве зрителей игру посетили более 100 человек.

“Сегодняшняя игра стала продолжением серии товарищеских матчей между российскими и канадскими любителями. Как всегда, встреча получилась интересной, напоминающей по накалу борьбы битвы профессионалов. В нашей дружине играли как дипломаты, так и русские канадцы, которых объединяет любовь к хоккею. За канадский коллектив выступали люди разных профессий, также увлеченных игрой в шайбу”, – сказал корреспонденту ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Атмосфера на арене и на трибунах царила жизнерадостная и праздничная. Поздравления, трофеи, песни и флаги, совместные фото до и после игры без формальностей – так общаются только близкие по духу люди. А именно такое ощущение складывалось в течение матча.

Огромная благодарность всем, кто поддерживает эту прекрасную традицию в нашей столице, а также щедро угощает гостей русскими яствами и создает такие незабываемые спортивные праздники!

Сотрудники Генерального консульства РФ в Монреале болели на трибунах за свою сборную, и особенно за двух своих игроков.

А традиция эта была заложена в сентябре 2017 года, то есть, почти 7 лет назад. И была она приурочена к 45-ому юбилею Суперсерии СССР – Канада, которая проходила со 2 по 28 сентября 1972 года. Та серия из двух игр завершилась вничью, а в этот раз победу одержала российская команда.

Мы поздравляем команду российских дипломатов с сильной и уверенной победой на ледовом поле, а особенно хотим выделить и поаплодировать Николаю Баскакову- младшему, представлявшему в этой игре вместе со своим отцом наш Монреаль, форварду этой игры, выступавшему под номером 87!

В хоккей играют настоящие мужчины!

P.S. Благодарим всех причастных к празднику за предоставленные материалы для написания публикации.

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