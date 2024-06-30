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Новости В Мире Сестру Карла III госпитализировали с сотрясением головного мозга
Фото: womanandhome.com

Сестру Карла III госпитализировали с сотрясением головного мозга

Виктория Христова Июн 30, 2024 В Мире, Новости, Происшествия Комментарии к записи Сестру Карла III госпитализировали с сотрясением головного мозга отключены 40 Просмотров

73-летняя младшая сестра монарха Великобритании Карла III королевская принцесса Анна оказалась в больнице после инцидента с лошадью. 

 

Отмечается, что на прогулке в собственном поместье Гэткомб-парк в Глостершире пожилая принцесса получила легкую травму головы и сотрясение головного мозга. Предполагается, что Анну могла ударить лошадь.

Представители экстренных служб, приехавшие на место происшествия, оказали королевской особе медицинскую помощь. После этого британскую принцессу доставили в больницу Саутмид в Бристоле, где она находится до сих пор под наблюдением врачей.

Во время инцидента в поместье находились муж принцессы вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, а также дети Анны Зара Тиндалл и Питер Филлипс. Карла III и других членов королевской семьи проинформировали о случившемся.

Ожидается, что Анна быстро пойдет на поправку и будет выписана в конце недели.

В связи со случившимся британская королевская принцесса отменила визит в Канаду. Запланированный чуть позже визит в Японию отменять не стали.

Королевская принцесса Анна родилась в 1950 году. Она является вторым по старшинству ребенком и единственной дочерью королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Титул «Королевская принцесса» присваивается британскими монархами своим старшим дочерям.

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