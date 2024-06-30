Новости дня Делового Монреаля за 30 июня 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Международный джазовый фестиваль проходит с 27 июня по 6 июля. В программе множество бесплатных концертов в Parterre du Quartier des Spectacles, на Place des Festivals и на Esplanade Tranquille.

🔸 К 1 июля, дню массового переезда, сотни людей не нашли себе жильё. Количество обращений за помощью в поиске жилья в Монреале увеличилось вдвое по сравнению с аналогичной датой прошлого года. 🔸 28-летний водитель врезался в стену автомобиля Maxi, расположенного в Carrefour Angrignon в Монреале, причинив ущерб даже внутри магазина.

🔸 Мужчину в возрасте 70 лет сбил автомобиль на перекрестке бульвара Картье и улицы Ланкастер в Броссаре.

В Квебеке

🔸 Предприятия Квебека разочарованы стоимостью и логистикой норм французского законодательства.

🔸 У некоторых пожилых людей в Квебеке возникли проблемы с поиском стоматолога для оформления федеральной страховки.

🔸 Авторы и издатели хотят, чтобы правительство предприняло меры в отношении несанкционированного использования их контента для обучения систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

🔸 Эксперты призывают регулировать использование распознавания лиц.

🔸 Пять рыболовецких судов были полностью уничтожены пожаром на пристани Гранд-Энтре на островах Магдалины.

🔸 В Квебеке действуют предупреждения о сильных грозах.

В Канаде

🔸 Участились призывы к Джастину Трюдо уйти с поста лидера партии, которую он почти в одиночку вывел из пропасти после сокрушительного поражения на выборах в 2011 году. 🔸 В деле против Фрэнка Стронака появилось семь новых обвинителей.

🔸 По данным журнала Forbes, общее состояние канадских миллиардеров достигло $316 млрд США.

🔸 В Оттаве прошел хоккейный матч в честь Дня России и Дня Канады.

🔸 Легенды рока выступят на музыкальном фестивале Boomstock 24 августа в Торонто, билеты на который стоят от 10 долларов.

🔸 Один человек погиб в результате перестрелки на вечеринке в Гамильтоне рано утром в воскресенье.

🔸 В Онтарио вступают в силу новые требования к работе эвакуаторов.

В России

🔸 Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ.

🔸 Санкт-Петербургский Дом музыки завершил гастрольный тур грандиозным концертом в Индии.

🔸 Петербург может потерять половину годового бюджета из-за глобального потепления.

🔸 У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8.

🔸 Канье Уэст прилетел в Москву отпраздновать день рождения Гоши Рубчинского, которому вчера исполнилось 40 лет.

В мире

🔸 Рост случаев птичьего гриппа на фермах в США, заражение стад коров и заражения людей беспокоят власти Квебека и Канады.

🔸 18 человек погибли, 30 пострадали в результате нескольких взрывов на северо-востоке Нигерии.

🔸 Русский музей открыл виртуальный филиал в Китае. 🔸 По меньшей мере четыре человека погибли в результате урагана в Швейцарии и Италии.

🔸 Тропический шторм Берилл перерастает в ураган по мере приближения к Карибскому морю.

🔸 Сборные Германии и Швейцарии вышли в четвертьфинал Евро-2024.

🔸 В турецком городе Эрегли около пляжа нашли дрейфующую украинскую мину.