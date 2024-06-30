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Выбор редакции Новости дня Делового Монреаля за 30 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 30 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 30, 2024 Выбор редакции Оставить комментарий 38 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Международный джазовый фестиваль проходит с 27 июня по 6 июля. В программе множество бесплатных концертов в Parterre du Quartier des Spectacles, на Place des Festivals и на Esplanade Tranquille.

🔸 К 1 июля, дню массового переезда, сотни людей не нашли себе жильё. Количество обращений за помощью в поиске жилья в Монреале увеличилось вдвое по сравнению с аналогичной датой прошлого года. 🔸 28-летний водитель врезался в стену автомобиля Maxi, расположенного в Carrefour Angrignon в Монреале, причинив ущерб даже внутри магазина.

🔸 Мужчину в возрасте 70 лет сбил автомобиль на перекрестке бульвара Картье и улицы Ланкастер в Броссаре.

В Квебеке

🔸 Предприятия Квебека разочарованы стоимостью и логистикой норм французского законодательства.

🔸 У некоторых пожилых людей в Квебеке возникли проблемы с поиском стоматолога для оформления федеральной страховки.

🔸 Авторы и издатели хотят, чтобы правительство предприняло меры в отношении несанкционированного использования их контента для обучения систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

🔸 Эксперты призывают регулировать использование распознавания лиц.

🔸 Пять рыболовецких судов были полностью уничтожены пожаром на пристани Гранд-Энтре на островах Магдалины.

🔸 В Квебеке действуют предупреждения о сильных грозах.

В Канаде

🔸 Участились призывы к Джастину Трюдо уйти с поста лидера партии, которую он почти в одиночку вывел из пропасти после сокрушительного поражения на выборах в 2011 году. 🔸 В деле против Фрэнка Стронака появилось семь новых обвинителей.

🔸 По данным журнала Forbes, общее состояние канадских миллиардеров достигло $316 млрд США.

🔸 В Оттаве прошел хоккейный матч в честь Дня России и Дня Канады.

🔸 Легенды рока выступят на музыкальном фестивале Boomstock 24 августа в Торонто, билеты на который стоят от 10 долларов.

🔸 Один человек погиб в результате перестрелки на вечеринке в Гамильтоне рано утром в воскресенье.

🔸 В Онтарио вступают в силу новые требования к работе эвакуаторов.

В России

🔸 Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ.

🔸 Санкт-Петербургский Дом музыки завершил гастрольный тур грандиозным концертом в Индии.

🔸 Петербург может потерять половину годового бюджета из-за глобального потепления.

🔸 У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8.

🔸 Канье Уэст прилетел в Москву отпраздновать день рождения Гоши Рубчинского, которому вчера исполнилось 40 лет.

В мире

🔸 Рост случаев птичьего гриппа на фермах в США, заражение стад коров и заражения людей беспокоят власти Квебека и Канады.

🔸 18 человек погибли, 30 пострадали в результате нескольких взрывов на северо-востоке Нигерии.

🔸 Русский музей открыл виртуальный филиал в Китае. 🔸 По меньшей мере четыре человека погибли в результате урагана в Швейцарии и Италии.

🔸 Тропический шторм Берилл перерастает в ураган по мере приближения к Карибскому морю.

🔸 Сборные Германии и Швейцарии вышли в четвертьфинал Евро-2024.

🔸 В турецком городе Эрегли около пляжа нашли дрейфующую украинскую мину.

CANADIAN MEDIA GROUP

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