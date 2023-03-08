Семь тысяч заключенных канадских тюрем получат большую компенсацию за «нарушение их прав»

Справедливость торжествует! Семь тысяч заключённых федеральных тюрем получат от 5400 до 50 тысяч долларов (каждый!) за, что отсидели в карцере за собственные правонарушения.

Решение о выплате компенсаций заключённым федеральных тюрем Канады было принято Апелляционным судом Канады ещё в ноябре проошлого года. Суд тогда принял постановление о выплате осуждённым преступникам в размере 28 миллионов долларов в качестве компенсации за то, что они были отправлены в карцер на «долгие сроки» за нарушение порядка.

По мнению суда, нахождение в карцере в течение 15 суток нарушило основные права заключённых, гарантированные им Конституцией страны (Канадская хартия прав и свобод). По мнению суда, такое жесткое, бесчеловечное, ужасающее наказание — аж пятнадцать суток нахождения в карцере без права общения с подельниками, является практически пыткой. Несчастные осуждённые преступники испытывали невероятные страдания и заслуживают компенсации.

В ходе разбирательства суд рассмотрел заявления от осуждённых, в которых администрации тюрем обвинялась в том, что заключённых, нарушивших распорядок, помещали в карцер на два месяца, а то и не сотни дней. Эти обвинения были признаны беспочвенными, но заключённых понять ведь можно — каждый день карцера казался им бесконечным. Поэтому лживые (ой, ошибочные) обвинения не повлияли на окончательное решение суда:

Семь тысяч человек имеют право на компенсацию. Примерно пять тысяч человек получат 5400 долларов, а ещё около двух тысяч человек получат до 50 тысяч долларов за то, что их сажали в карцер сроком на 15 суток. (Нет, мы не ошибаемся, 5400 долларов получат пять тысяч человек, а ещё до двух тысяч — по 50 тысяч).

Выплаты уже начаты. Бандиты, мошенники, педофилы, воры, убийцы заслуживают получения денег за счёт канадских налогплательщиков. Ведь их права были нарушены тем, что их не просто пожурили за нарушение правил поведения во время заключения, но — о, ужас! – бросили в карцер аж на две недели. А ведь они всёго лишь устраивали драки среди заключённых или же плевали в охранников, или хранили запрещённые вещи — ножи, дубинки и прочие вещи. Эти несчастные заслужили свои деньги. Вы спросите, а не заслуживаете ли таких компенсаций вы? Нет, конечно, вы ведь не сидели в тюремном карцере за вопиющие нарушения правил.