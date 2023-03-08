В Германии опознаны хакеры, ответственные за взломы сотен сайтов

За последний год хакеры взломали во всём мире, включая Канаду, не менее шестиста сайтов, принадлежащих государственным организациям, финансовым учреждениям, больницам и другим заведениям.

Неизвестные (до вчерашнего дня) хакеры стали настоящим бичом правительственных и государственных организаций во всём мире. Их нападением подверглись во всём мире не менее шестиста систем, принадлежащих разным организациям. Выходили из строя системы, обеспечивающие деятельность банковских систем, государественных контор, министерств и авиакомпаний. В Коста-Рике преступникам удалось блокировать на несколько недель сайты правительства, а в Канаде из-за них были отключены на время сайты, связанные с министерством обороны. Сколько финансовых учреждений пострадало от деятельности преступников, пока учёту не поддаётся.

И вот, наконец-то, сделан определённый прорыв в борьбе с этими преступниками. Власти Германии установили личности главарей преступной организации, штаб-квартира которой базировалась в одной из германских земель.

Главным организатором преступной группировки назван некий иммигрант из России Игорь Т. Оказалось, его же разыскивает ФБР, которое предлагает пять миллионов долларов США за информацию, которая приведёт к его поимке. Именно Игорь Т. лично взломал систему одной из больниц в Дюссельдорфе в 2020 году, что привело к гибели нескольких пациентов, но для негодяя этот взлом был лишь тренировкой Опознаны и другие участники группы — они выходцы из России, Украины, Молдавии и они, судя по всему, имеют тесные связи с вооруженной группой наёмников Вагнер, от которой они и получали указания (Вагнер – незаконная в России группировка, так как наёмничество в России запрещено согласно статье 359 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

Власти Германии выдали постановления об аресте участников группировки кибербандитов, но сложно сказать, удастся ли посадить преступников.