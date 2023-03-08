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Общество Криминал Раскрыта группа хакеров, взламывающая сайты по всему миру
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Хакеры - бич нашего времени.

Раскрыта группа хакеров, взламывающая сайты по всему миру

Megan Jorgensen Мар 8, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 42 Просмотров

В Германии опознаны хакеры, ответственные за взломы сотен сайтов

За последний год хакеры взломали во всём мире, включая Канаду, не менее шестиста сайтов, принадлежащих государственным организациям, финансовым учреждениям, больницам и другим заведениям.

Неизвестные (до вчерашнего дня) хакеры стали настоящим бичом правительственных и государственных организаций во всём мире. Их нападением подверглись во всём мире не менее шестиста систем, принадлежащих разным организациям. Выходили из строя системы, обеспечивающие деятельность банковских систем, государественных контор, министерств и авиакомпаний. В Коста-Рике преступникам удалось блокировать на несколько недель сайты правительства, а в Канаде из-за них были отключены на время сайты, связанные с министерством обороны. Сколько финансовых учреждений пострадало от деятельности преступников, пока учёту не поддаётся.

И вот, наконец-то, сделан определённый прорыв в борьбе с этими преступниками. Власти Германии установили личности главарей преступной организации, штаб-квартира которой базировалась в одной из германских земель.

Главным организатором преступной группировки назван некий иммигрант из России Игорь Т. Оказалось, его же разыскивает ФБР, которое предлагает пять миллионов долларов США за информацию, которая приведёт к его поимке. Именно Игорь Т. лично взломал систему одной из больниц в Дюссельдорфе в 2020 году, что привело к гибели нескольких пациентов, но для негодяя этот взлом был лишь тренировкой Опознаны и другие участники группы — они выходцы из России, Украины, Молдавии и они, судя по всему, имеют тесные связи с вооруженной группой наёмников Вагнер, от которой они и получали указания (Вагнер – незаконная в России группировка, так как наёмничество в России запрещено согласно статье 359 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

Власти Германии выдали постановления об аресте участников группировки кибербандитов, но сложно сказать, удастся ли посадить преступников.

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