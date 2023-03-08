Хронология истории женщин Канады с начала освоения до 19 века.

Основные вехи истории канадских женщин. Их роль в обществе, кем они были и чем отличились самые известные представительницы.

1617 год. В Канаду прибывает первая европейская семья. До этого на территории Канады селились только мужчины, а в жёны они брали индианок. Первая семейная пара, это Marie Rollet et Louis Hébert.

Вплоть до 1634 Мари и Луи оставались единственной уже канадской (точнее ново-французской) семьей, которая прочно обосновалась в стране и построила дом. Семья была поистине примерной. Marie помогала супругу содержать аптеку, а так как никаких других врачей, фармацевтов и медсестер в Квебеке не было, то можно себе представить, с каким уважением к семье относились остальные жители.

Анна, первая дочь семейства вышла замуж, но умерла при первых родах. У второй дочери Гиллемет (Guillemette) было десять детей (не так уж много по тамошним меркам).

1620. Великий географ Самуэль де Шамплен (Champlain) привозит в Канаду супругу. Звали её Еленой (Hélène) и была она дочерью Nicolas Boullé, протестанта, королевского секретаря. Супруга убегает через 4 года назад во Францию, не выдержав тягот, но в её честь муж называет остров Святой Елены, на котором сегодня расположен парк Жан-Драпо.

1621. Первая свадьба в Канаде! Состоялась она 1 августа 1621 года. Брак был заключён между уже известной нам Гиллемет Эбер (Guillemette Hébert) и Гильомом Куильардом (Guillaume Couillard). Напомним, что у супругов родилось десять детей, причем Гиллемет и Гильом выдавали замуж своих дочерей в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.

Впрочем, во времена заселения Канады ранние браки были нередкими, так как женщин просто не хватало.

1640ые годы. Жанна Манс (Jeanne Mance) и Маргарита Буржуа (Marguerite Bourgeoys) играют большую роль в становлении Монреаля. Жанна основывает первую больницу города, а Маргарита – первую школу. Они же успешно агитируют за приезд в Новую-Францию сотен колонистов.

1663 год. Начало иммиграции так называемых Королевских дочерей. Почему Королевских? Потому что король Луи XIV объявил о программе финансирования переезда и обоснования (включая постройку дома за счет казны) тех незамужних женщин, которые решат переселиться в Новую Францию. Всего таких дам, бросившихся на новые земли в поисках супруга за десять лет набралось целых 800, тогда как за предшествующие полвека религиозные ордена и 250 девушек не набрали под кличем «Девушки на целину!», не обеспеченным финансами. Вот что значит материальное обеспечение!

22 октября 1692. Знаменитая четырнадцатилетняя пионерка Мадлена Жарре де Вершер (Madelaine Jarret de Vercheres) (памятник ей стоит неподалеку от Монреаля – это самый большой бронзовый памятник в Канаде) совершает свой бессмертный подвиг: Во время сельскохозяйственных работ на крестьян нападают ирокезы.

Только Мадлене удаётся избежать плена – когда вражеский упырь уже ухватил её за галстук, девочка каким-то чудом галстук развязала и убежала.

Она успевает добежать до форта, закрывает тяжеленные ворота и выстреливает по врагам из пушки! Девочка в одиночестве отбивает все атаки ирокезских варваров до подхода подкреплений, спасая несколько десятков детишек.

18 апреля 1763. Мария Жозефа Корриво приговорена к смертной казни и повешена по обвинению в убийстве супруга (Marie-Josephte Corriveau). Во время следствия Мария Жозефа показала, что не могла больше терпеть измывательства мужа, который избивал её каждый день.

Судьи посочувствовали несчастной женщине, но приняли решение её повесить. Об этой казни сложены песни, легенды, рассказы. В принципе, дорогой костюмированный боевик «Новая Франция», как, несомненно, поняли те, кто фильм смотрел (Депардье там играет аббата), рассказывает об этой женщине, разумеется, в романтическом ключе и с несколько неожиданной развязкой детектива – кто ж мужа-то убил?

1812 год. Лора Секор (Laura Secord), в доме которой останавливаются американские оккупанты, подслушивает обсуждение планов наступления врага, запланированного на следующий день. Глубокой ночью девушка бежит через лес, обойдя вражеские патрули, добегает до позиций своих войск и подробно рассказывает о планах врага. Наступление отбито. После войны Лора создаёт фабрику шоколада, и этот шоколад продаётся до сих пор.

Но всё это – лишь отдельные факты, на самом деле рассказ о канадских женщинах был бы гораздо длиннее, если упомянуть хотя бы всех основных героинь.

Потом постепенно женщинам дали права – сначала право наследования, затем право собственного имущества, затем право развода, затем право голоса… И стало совсем плохо. Никудышно стало. Но куда деваться от них? Вот и женимся.