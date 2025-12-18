Пожилые жители дома престарелых в Квебеке почти год живут без отопления

Жители дома для пожилых людей Grand-Moulin в городе Дё-Монтань (провинция Квебек) уже почти год вынуждены выживать без полноценного отопления после полного выхода из строя геотермальной системы обогрева. В условиях зимних морозов многие пенсионеры используют переносные обогреватели, а некоторые — даже кухонные плиты, чтобы согреться.

77-летняя Одри Кейн, передвигающаяся с помощью ходунков, рассказала, что в здании до сих пор не удалось восстановить тепло. По её словам, администрация часто не отвечает на звонки, а ситуация становится всё более тревожной с понижением температуры.

«Некоторые люди греются с помощью духовок», — говорит она, добавляя, что опасается нового похолодания.

Похожие жалобы высказывает и 73-летняя Барбара Макмастер, проживающая на одном из верхних этажей вместе с мужем. Несмотря на чистоту и простор в квартире, холод ощущается постоянно.

«Вечером мы включаем обогреватель, но он греет только небольшую зону. От дверей на балкон тянет холодом», — поясняет она. Температура на улице недавно опускалась ниже минус 20 градусов.

Жильцы признают, что использование переносных обогревателей связано с риском пожара. Многие отключают их на ночь, а некоторые сообщают о перегреве розеток и повреждении электропроводки из-за высокой нагрузки.

По словам Макмастер, представители администрации утверждают, что делают всё возможное, но быстрых решений нет. «Я спросила, позволили бы они своей матери жить в таких условиях. Ответа не последовало», — отмечает женщина.

Здание принадлежит жилищной корпорации Дё-Монтаня — некоммерческой организации, управляемой городскими властями. Мэр города Дени Мартен сообщил, что геотермальная система была установлена при строительстве дома в 2009 году и должна была прослужить 25 лет, однако вышла из строя спустя 15 лет.

После девяти месяцев ожидания запчастей власти приняли решение отказаться от ремонта и переоборудовать здание под газовое отопление. Для этого заказаны три новых котла, которые будут нагревать воду для системы отопления.

Переселение около 50 жильцов власти сочли невозможным. По словам мэра, в настоящее время в городе нет подходящих помещений, куда можно было бы временно перевести пожилых людей. Большинство жильцов после консультаций решили остаться.

Пожарные службы предупреждают, что неправильное использование переносных обогревателей остаётся одной из главных причин бытовых пожаров в Канаде — на них приходится около трети таких случаев. Особенно опасны старые модели без автоматического отключения при опрокидывании.

Городские власти утверждают, что каждому жильцу разъяснили правила безопасного использования обогревателей. Социальные работники и сотрудники местных служб здравоохранения регулярно навещают пенсионеров и контролируют температуру в помещениях.

Тем не менее, напряжение среди жильцов растёт. Одри Кейн признаётся, что слова социального работника о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации её сильно встревожили.

«Мне сказали, что если станет ещё холоднее, мне, возможно, придётся куда-то уехать. Но мне просто некуда идти», — говорит она.

По оценкам городских властей, новая система отопления может заработать примерно через неделю, но лишь в части здания. Остальные квартиры, вероятно, останутся без постоянного тепла как минимум до января.

