В школах Шатоге ввели режим «укрытия на месте» из-за угрозы в соцсетях

Учащимся и персоналу нескольких учебных заведений в городе Шатоге на Южном берегу Монреаля во вторник утром было рекомендовано оставаться внутри зданий в связи с угрозой, опубликованной в социальных сетях. Соответствующее распоряжение издало школьное управление New Frontiers School Board.

Позднее режим «укрытия на месте» был отменён.

В школьном управлении сообщили, что находятся в постоянном контакте с полицией Шатоге, а также с службой безопасности коренного сообщества Канаваке — Kahnawake Peacekeepers.

Ограничительные меры затронули несколько начальных школ региона Шатоге, региональную среднюю школу Howard S. Billings, профессиональный центр Nova Career Centre, а также административный офис школьного управления.

Как пояснили в New Frontiers School Board, режим «укрытия на месте» вводится в ситуациях, когда прямой угрозы внутри школы нет, но существует потенциальная опасность поблизости. В таких случаях учащиеся и сотрудники остаются внутри зданий и по возможности продолжают обычную деятельность.

В отличие от этого, режим полной блокировки («lockdown») применяется при прямой угрозе вблизи школы или внутри неё: двери запираются, свет выключается, а находящиеся в здании должны оставаться скрытыми и соблюдать тишину.

Служба Kahnawake Mohawk Peacekeepers подтвердила, что проводит расследование инцидента. В заявлении подчёркивается, что на протяжении всей ситуации прямой угрозы ни для одной школы или общественного здания не существовало.

«Мы хотим напомнить, что распространение недостоверной информации приводит к неоправданной панике в обществе», — заявили представители службы.

