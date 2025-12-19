Расширенные полномочия фармацевтов в Квебеке буксуют из-за переговоров с правительством

Расширение полномочий фармацевтов, предусмотренное законопроектом №67, принятым в Квебеке в 2024 году, продвигается значительно медленнее, чем ожидалось. Об этом заявляет Ассоциация владельцев аптек Квебека (AQPP), указывая на затянувшиеся переговоры с правительством о новых условиях оплаты труда.

Законопроект 67 направлен на расширение профессиональных практик в системе здравоохранения. В частности, он позволяет фармацевтам назначать лекарства в терапевтических целях, а также заменять медикаменты в более широком спектре клинических ситуаций. Эти меры должны были снизить нагрузку на врачей первичного звена и сделать медицинскую помощь более доступной для населения.

Ключевая проблема — отсутствие соглашения

На практике новые полномочия пока не реализуются в полной мере. Причина — отсутствие нового рамочного соглашения, которое должно регулировать оплату дополнительных профессиональных действий фармацевтов. Предыдущее соглашение истекло 31 марта 2025 года.

AQPP уже несколько месяцев ведёт переговоры с правительством Квебека, однако, по словам президента ассоциации Бенуа Морена, процесс идёт крайне медленно.

«Переговоры движутся со скоростью улитки», — заявил он.

По его словам, правительство представило своё предложение около полутора месяцев назад, но оно оказалось разочаровывающим для представителей аптечного сектора.

«Мы понимаем, что у правительства сейчас идут и другие переговоры, но процесс должен ускориться. Нам нужен качественный сдвиг, чтобы задействовать весь потенциал 1 900 аптек Квебека, инвестировать в клинические услуги и реально предоставлять их населению», — подчеркнул Морен.

Больше обязанностей — без адекватной компенсации?

AQPP настаивает на том, что расширение полномочий должно сопровождаться справедливой компенсацией, отражающей возросшую нагрузку на фармацевтов. Законопроект 67 задумывался как инструмент разгрузки системы первичной медицинской помощи, однако без финансового механизма он рискует остаться декларацией намерений.

Уже действующие законы — №31 и №41 — дают фармацевтам ограниченную автономию в лечении распространённых состояний, таких как инфекции мочевыводящих путей. Однако там действуют строгие административные требования: например, пациент должен иметь рецепт на аналогичное лечение в прошлом.

Законопроект 67 предполагает меньше ограничений и больше клинической свободы.

«В случае инфекций мочевыводящих путей требования к пациенту будут менее жёсткими. Это касается и других распространённых заболеваний», — поясняет Морен.

Новые возможности — новые вызовы

Среди новых полномочий — возможность назначения антибиотиков при неосложнённом целлюлите, кожной инфекции, которая, по словам Морена, достаточно часто встречается среди населения.

«Это повысит автономию фармацевтов, но речь идёт о новых профессиональных актах, которые не прописаны напрямую в законе и должны быть чётко урегулированы. Найти формулу, которая обеспечит качество помощи и будет действительно служить интересам общества, — задача сложная», — признаёт он.

Между реформой и реальностью

Эксперты отмечают: в условиях дефицита семейных врачей и перегруженных клиник фармацевты могут сыграть ключевую роль в системе здравоохранения. Однако без ясных правил и устойчивого финансирования реформа рискует затянуться.

Пока же расширенные полномочия, обещанные законопроектом 67, остаются потенциалом, а не повседневной практикой, а пациенты — в ожидании более быстрого и доступного лечения через аптеки.

