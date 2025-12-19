В Монреале началась вторая забастовка в транспортной компании STM

В Монреале разгорается новый этап трудового конфликта в Société de transport de Montréal (STM). К уже бастующим 2 400 работникам технического обслуживания присоединились 800 специалистов, что стало второй забастовкой в транспортном агентстве за короткий промежуток времени.

Речь идёт о членах местного отделения Профсоюза профессиональных и офисных работников (SEPB), входящего в Федерацию трудящихся Квебека (FTQ). Забастовка в форме отказа от сверхурочной работы началась в 00:01 и продлится до 11 января.

Это первая забастовка за всю 31-летнюю историю данного профсоюза.

Кто участвует в протесте

SEPB представляет специалистов, играющих ключевую роль в работе STM:

инженеров, аналитиков, архитекторов, консультантов, а также сотрудников в сферах информационных технологий, планирования, инфраструктуры и финансов.

Несмотря на важность этих профессий, в STM ранее заявляли, что участие данного профсоюза в забастовке не должно повлиять на обслуживание пассажиров.

Забастовка на фоне уже действующего конфликта

Забастовка профессиональных сотрудников дополняет уже продолжающийся с 11 декабря трудовой конфликт с участием работников технического обслуживания, входящих в профсоюз CSN. Они также отказываются от сверхурочной работы, что стало причиной напряжённой ситуации внутри транспортной системы города.

Обе забастовки связаны с переговорами о трудовых условиях и оплате труда.

Минимальные услуги — обязательны

В обоих случаях речь идёт о так называемой «забастовке без остановки работы»: основные услуги должны продолжать предоставляться. Административный трибунал по трудовым спорам уже вынес решения, обязывающие стороны соблюдать режим оказания жизненно необходимых услуг.

Что это значит для пассажиров

На данный момент STM утверждает, что существенных перебоев в работе общественного транспорта не ожидается. Однако эксперты предупреждают: накопление трудовых конфликтов может отразиться на работе сети в долгосрочной перспективе — особенно в сфере технического обслуживания и планирования.

Ситуация остаётся под пристальным вниманием городских властей и пассажиров, для которых общественный транспорт остаётся жизненно важной частью повседневной жизни.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG