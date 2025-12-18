Покупка жилья «в складчину»: как квебекцы ищут новые пути к собственности

На фоне кризиса доступности жилья всё больше жителей Квебека пересматривают традиционные подходы к покупке недвижимости. По оценке Профессиональной ассоциации риелторов Квебека (APCIQ), в ближайшие годы всё больше квебекцев могут решиться на приобретение доходного дома — дуплекса или триплекса — совместно с друзьями или родственниками.

Для многих самым простым решением остаётся переезд подальше от крупных городов. С 2019 года около 138 тысяч человек перебрались в Монреаль из других регионов, однако более чем в два раза больше жителей, наоборот, покинули метрополию в поисках более доступного жилья.

Тем не менее некоторые всё же делают ставку на рынок недвижимости на острове Монреаль — пусть и в нестандартном формате.

Четверо владельцев под одной крышей

Именно так поступили Мириам Легаре-Моренси и Амели Леблан-Руа вместе со своими партнёрами. Два молодых семейных союза одновременно задумались о покупке жилья и решили объединить усилия.

«Они хотели покупать, и мы тоже думали об этом. В какой-то момент мы просто сказали друг другу: а что, если попробовать купить небольшой дуплекс и жить в нём вчетвером?» — рассказывает Амели.

Поиск оказался непростым. Главная сложность при коллективной покупке — найти здание, где сразу два жилья свободны. Закон не позволяет выселять арендаторов для собственного проживания, если покупка осуществляется не только парой.

У обеих семей уже появились дети. Рассматривался и вариант кондоминиума, но быстро стало ясно: за те же деньги квартира будет меньше и теснее, чем половина дуплекса, купленного совместно. К тому же кондо, как и доходный дом, может потребовать серьёзных вложений в ремонт.

«Для нас ключевым было распределение ответственности, — объясняет Мириам. — У нас четыре головы, чтобы думать, и два кошелька, чтобы находить решения».

Дополнительным плюсом стал и фактор «малого сообщества» — тёплые, почти соседские отношения, которые сложились между семьями.

Найти «жемчужину»

Через несколько месяцев поисков пары нашли подходящий вариант и въехали в него в марте. В итоге это оказался не дуплекс, а триплекс, стоимостью выше их изначального бюджета в 800 тысяч долларов. Однако дом не требовал ремонта, а третий, уже заселённый молодой семьёй, приносил стабильный доход от аренды.

Как именно была разделена ипотека между четырьмя владельцами, пары не уточняют. Эксперты отмечают: при коллективной покупке ипотечные платежи могут распределяться не поровну, а с учётом финансовых возможностей каждого участника.

Своё решение друзья не считают универсальным рецептом для всех, но для них оно полностью оправдало себя.

«По сути, покупка дома в паре — это тоже риск. Здесь просто участников больше», — с улыбкой отмечает Амели.

Дом для нескольких поколений

Другой путь к собственности — межпоколенческое жильё. Именно его выбрали Нэнси Маккей и её супруг, желая помочь сыну и его партнёрше приобрести дом в районе Сен-Ясент.

Изначально они тоже рассматривали покупку дуплекса на четверых, но в итоге остановились на доме с потенциалом для двух самостоятельных квартир. Им удалось найти дом, в подвале которого ранее располагался детский сад — с отдельной кухней и планировкой, легко трансформируемой в полноценное жильё.

Родители сделали сыну «наследство авансом», что позволило ему стать собственником. Для Нэнси Маккей это решение оказалось важным и с точки зрения безопасности.

«Для меня это очень успокаивающе», — признаётся она, отмечая, что живёт с хроническими проблемами со здоровьем.

Тенденция, которая набирает обороты

По данным переписи населения, интерес к многопоколенному жилью в Канаде действительно растёт. В 2021 году в стране насчитывалось 442 тысячи многопоколенных домохозяйств, что на 21,2% больше, чем десять лет назад.

Эксперты считают: в условиях высокой стоимости недвижимости и нестабильной экономики такие форматы — покупка «в складчину», дуплексы на несколько семей, бигенерационные дома — будут становиться всё более распространёнными.

Для многих квебекцев это уже не просто компромисс, а реальный шанс получить собственное жильё, не покидая привычного района и не выходя за пределы финансовых возможностей.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG