Покупка жилья «в складчину»: как квебекцы ищут новые пути к собственности

На фоне кризиса доступности жилья всё больше жителей Квебека пересматривают традиционные подходы к покупке недвижимости. По оценке Профессиональной ассоциации риелторов Квебека (APCIQ), в ближайшие годы всё больше квебекцев могут решиться на приобретение доходного дома — дуплекса или триплекса — совместно с друзьями или родственниками.
Для многих самым простым решением остаётся переезд подальше от крупных городов. С 2019 года около 138 тысяч человек перебрались в Монреаль из других регионов, однако более чем в два раза больше жителей, наоборот, покинули метрополию в поисках более доступного жилья.
Тем не менее некоторые всё же делают ставку на рынок недвижимости на острове Монреаль — пусть и в нестандартном формате.
Четверо владельцев под одной крышей
Именно так поступили Мириам Легаре-Моренси и Амели Леблан-Руа вместе со своими партнёрами. Два молодых семейных союза одновременно задумались о покупке жилья и решили объединить усилия.
«Они хотели покупать, и мы тоже думали об этом. В какой-то момент мы просто сказали друг другу: а что, если попробовать купить небольшой дуплекс и жить в нём вчетвером?» — рассказывает Амели.
Поиск оказался непростым. Главная сложность при коллективной покупке — найти здание, где сразу два жилья свободны. Закон не позволяет выселять арендаторов для собственного проживания, если покупка осуществляется не только парой.
У обеих семей уже появились дети. Рассматривался и вариант кондоминиума, но быстро стало ясно: за те же деньги квартира будет меньше и теснее, чем половина дуплекса, купленного совместно. К тому же кондо, как и доходный дом, может потребовать серьёзных вложений в ремонт.
«Для нас ключевым было распределение ответственности, — объясняет Мириам. — У нас четыре головы, чтобы думать, и два кошелька, чтобы находить решения».
Дополнительным плюсом стал и фактор «малого сообщества» — тёплые, почти соседские отношения, которые сложились между семьями.
Найти «жемчужину»
Через несколько месяцев поисков пары нашли подходящий вариант и въехали в него в марте. В итоге это оказался не дуплекс, а триплекс, стоимостью выше их изначального бюджета в 800 тысяч долларов. Однако дом не требовал ремонта, а третий, уже заселённый молодой семьёй, приносил стабильный доход от аренды.
Как именно была разделена ипотека между четырьмя владельцами, пары не уточняют. Эксперты отмечают: при коллективной покупке ипотечные платежи могут распределяться не поровну, а с учётом финансовых возможностей каждого участника.
Своё решение друзья не считают универсальным рецептом для всех, но для них оно полностью оправдало себя.
«По сути, покупка дома в паре — это тоже риск. Здесь просто участников больше», — с улыбкой отмечает Амели.
Дом для нескольких поколений
Другой путь к собственности — межпоколенческое жильё. Именно его выбрали Нэнси Маккей и её супруг, желая помочь сыну и его партнёрше приобрести дом в районе Сен-Ясент.
Изначально они тоже рассматривали покупку дуплекса на четверых, но в итоге остановились на доме с потенциалом для двух самостоятельных квартир. Им удалось найти дом, в подвале которого ранее располагался детский сад — с отдельной кухней и планировкой, легко трансформируемой в полноценное жильё.
Родители сделали сыну «наследство авансом», что позволило ему стать собственником. Для Нэнси Маккей это решение оказалось важным и с точки зрения безопасности.
«Для меня это очень успокаивающе», — признаётся она, отмечая, что живёт с хроническими проблемами со здоровьем.
Тенденция, которая набирает обороты
По данным переписи населения, интерес к многопоколенному жилью в Канаде действительно растёт. В 2021 году в стране насчитывалось 442 тысячи многопоколенных домохозяйств, что на 21,2% больше, чем десять лет назад.
Эксперты считают: в условиях высокой стоимости недвижимости и нестабильной экономики такие форматы — покупка «в складчину», дуплексы на несколько семей, бигенерационные дома — будут становиться всё более распространёнными.
Для многих квебекцев это уже не просто компромисс, а реальный шанс получить собственное жильё, не покидая привычного района и не выходя за пределы финансовых возможностей.
