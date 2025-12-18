В Лавале задержаны люди, подозреваемые в разбойных нападениях при сделках через Facebook Marketplace

Полиция города Лаваль арестовала пятерых молодых мужчин, подозреваемых в серии ограблений, совершённых во время сделок через Facebook Marketplace. По данным правоохранительных органов, злоумышленники использовали перцовый баллончик и в отдельных случаях угрожали ножом.

Как сообщили в полиции Лаваля (SPL), в период с 2023 по 2024 год было зарегистрировано несколько подобных преступлений в районах Вимон и Отёй. Подозреваемые связывались с продавцами через онлайн-платформу, договаривались о встрече для покупки электронных устройств и назначали её в общественном месте.

«На месте сделки подозреваемые, выдавая себя за покупателей, внезапно покидали место встречи, похищая выставленный на продажу товар. В большинстве случаев они распыляли перцовый газ, чтобы облегчить побег. В некоторых эпизодах жертвам также угрожали ножом», — говорится в заявлении полиции.

10 декабря были задержаны пять мужчин в возрасте от 19 до 22 лет, которых связывают как минимум с тремя зафиксированными случаями. После ареста всех подозреваемых отпустили под условный залог до дальнейшего судебного разбирательства.

В связи с произошедшим полиция вновь призвала пользователей Facebook Marketplace, Kijiji и других онлайн-площадок соблюдать меры предосторожности и проводить сделки в специально отведённых безопасных зонах.

В Лавале такая зона расположена на парковке полиции по адресу: бульвар Шомеди, 2911. Правоохранители также рекомендуют:

не приходить на сделку в одиночку;

не передавать личные данные;

не сообщать домашний адрес;

осматривать товар перед оплатой;

сохранять подтверждение сделки.

Полиция напоминает, что соблюдение этих правил может существенно снизить риск стать жертвой преступления.

