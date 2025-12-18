В Квебеке задержаны десять человек по делу о наркоторговле, связанной с Hells Angels

Полиция провинции Квебек арестовала десять человек в регионе Монтережи в рамках расследования деятельности сети по незаконному обороту наркотиков, которая, по данным следствия, связана с байкерской группировкой Hells Angels.

Как сообщили в Sûreté du Québec, среди задержанных — девять мужчин и одна женщина. Аресты прошли сразу в нескольких населённых пунктах, включая Шамбли, Белёй, Мариевиль, Сен-Жан-сюр-Ришельё, Макмастервиль, Сен-Брюно и Сент-Мадлен.

Пять подозреваемых должны были предстать перед судом во вторник по видеосвязи из зданий судов в Лонгёе и Сен-Иасенте. Им предъявлены обвинения, связанные с хранением и распространением наркотических веществ. Ещё пятерых подозреваемых освободят под обязательство явки в суд.

В полиции уточнили, что по делу разыскиваются ещё три человека.

Операция стала частью масштабного расследования, начатого в декабре 2022 года. В нём задействованы несколько подразделений и ресурсов Sûreté du Québec, а также другие полицейские службы. Обыски и следственные действия проводились в мае и июне 2024 года.

Во вторник для проведения арестов было привлечено около 50 сотрудников полиции.

Правоохранительные органы призывают граждан, располагающих информацией о деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, обращаться в полицию Квебека по телефону 1-800-659-4264.

