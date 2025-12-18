В Квебеке задержаны десять человек по делу о наркоторговле, связанной с Hells Angels

Как сообщили в Sûreté du Québec, среди задержанных — девять мужчин и одна женщина. Аресты прошли сразу в нескольких населённых пунктах, включая Шамбли, Белёй, Мариевиль, Сен-Жан-сюр-Ришельё, Макмастервиль, Сен-Брюно и Сент-Мадлен.
Пять подозреваемых должны были предстать перед судом во вторник по видеосвязи из зданий судов в Лонгёе и Сен-Иасенте. Им предъявлены обвинения, связанные с хранением и распространением наркотических веществ. Ещё пятерых подозреваемых освободят под обязательство явки в суд.
В полиции уточнили, что по делу разыскиваются ещё три человека.
Операция стала частью масштабного расследования, начатого в декабре 2022 года. В нём задействованы несколько подразделений и ресурсов Sûreté du Québec, а также другие полицейские службы. Обыски и следственные действия проводились в мае и июне 2024 года.
Во вторник для проведения арестов было привлечено около 50 сотрудников полиции.
Правоохранительные органы призывают граждан, располагающих информацией о деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, обращаться в полицию Квебека по телефону 1-800-659-4264.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG