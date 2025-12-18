Монреальское метро продлит работу в новогоднюю ночь

Жители и гости Монреаля смогут воспользоваться метро позже обычного в новогоднюю ночь. Транспортная компания Société de transport de Montréal (STM) объявила о продлении времени работы общественного транспорта 31 декабря для удобства тех, кто планирует отмечать наступление Нового года после полуночи.

По данным STM, на «зелёной», «оранжевой» и «жёлтой» линиях будет действовать специальное ночное расписание с 31 декабря на 1 января 2026 года. Время работы этих линий продлят примерно на два часа, а отдельные поезда будут отправляться с конечных станций вплоть до 3:20 утра. Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с расписанием, чтобы узнать время отправления последнего поезда со своей станции.

«Синяя» линия будет работать по обычному будничному графику без продления.

Кроме того, в новогоднюю ночь будут курсировать 23 автобусных маршрута, работающих круглосуточно, с интервалами от 4 до 45 минут. По бульвару Рене-Левек автобусы будут ходить каждые 15 минут.

В транспортной компании также подчеркнули, что специальный ночной режим работы 31 декабря не пострадает из-за продолжающейся забастовки сотрудников технического обслуживания, которые отказываются от сверхурочных. Переговоры по урегулированию трудового спора продолжаются. Забастовка началась в прошлый четверг и, как ожидается, продлится до 11 января 2026 года или до достижения соглашения между сторонами.

Дополнительная информация и подробное расписание опубликованы на официальном сайте STM.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG