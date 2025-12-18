Детские больницы Монреаля переполнены: родителей просят по возможности не обращаться в приёмные отделения

Детские больницы Монреаля обратились к родителям с просьбой по возможности избегать обращений в отделения неотложной помощи из-за резкого роста нагрузки на систему здравоохранения. В настоящее время уровень заполненности приёмных покоев в регионе значительно превышает 100 процентов.

Как сообщили Монреальская детская больница и госпиталь Сент-Жюстин, рост числа обращений связан с сезонным увеличением вирусных и респираторных инфекций. По данным портала Index Santé, отслеживающего загрузку больниц, приёмные отделения обоих медучреждений работают с превышением проектной вместимости.

«Службы неотложной помощи должны быть предназначены для пациентов, состояние которых требует немедленного вмешательства, — заявил медицинский директор Монреальской детской больницы доктор Харли Айсман. — Для детей с лёгкими симптомами существуют альтернативы, такие как телефонная линия 811 или клиники без предварительной записи».

Вместе с тем в больницах подчёркивают, что ни одному ребёнку не будет отказано в помощи — пациентов будут принимать в порядке медицинского приоритета.

Главный врач госпиталя Сент-Жюстин доктор Антонио Д’Анджело отметил, что детям с простудой, гриппом или гастроэнтеритом в лёгкой форме придётся дольше ждать приёма врача. По его словам, с 8 по 14 декабря около 40 процентов обращений в приёмные отделения были связаны с незначительными недомоганиями. В этот период уровень загрузки в Монреальской детской больнице превышал 130 процентов, а в Сент-Жюстин — 147 процентов.

В целом по Большому Монреалю средний уровень загруженности отделений неотложной помощи составляет 127 процентов. На острове Монреаль этот показатель утром во вторник достигал в среднем 156 процентов.

Наиболее перегруженными оказались Еврейская общая больница (257 процентов), госпиталь Ройял-Виктория (218 процентов) и больница Верден (185 процентов). На Южном берегу все восемь больниц работают сверх нормы, а наибольшая нагрузка зафиксирована в госпиталях Отель-Дьё де Сорель (200 процентов) и Сюруа (169 процентов).

В Лавале больница Cité-de-la-Santé загружена на 198 процентов, а в регионе Лорантид средний показатель достигает 155 процентов.

Врачи напоминают, что вакцинация и соблюдение гигиены, в том числе регулярное мытьё рук, помогают снизить риск заражения. Медсёстры службы Info-Santé по номеру 811 могут оценить состояние ребёнка и подсказать, к какому специалисту следует обратиться.

Консультацию также можно получить у фармацевтов — по вопросам симптомов гриппа, гастроэнтерита и повышенной температуры. При сохранении симптомов предпочтительным остаётся визит к врачу.

В то же время специалисты подчёркивают, что обращение в отделение неотложной помощи необходимо в следующих случаях:

высокая температура у ребёнка младше 12 месяцев;

необычная сонливость или спутанность сознания;

затруднённое дыхание;

рвота или диарея с невозможностью удерживать жидкость и признаками обезвоживания;

травма головы с потерей сознания, спутанностью или повторной рвотой;

порезы, требующие наложения швов;

травмы с подозрением на перелом;

травмы глаз;

ожоги с образованием пузырей.

В случае проглатывания ядовитых веществ, лекарств или неизвестных препаратов рекомендуется немедленно обращаться в Центр по контролю отравлений Квебека по телефону 1-800-463-5060.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG