Рынок аренды в Квебеке начинает остывать, но арендная плата продолжает расти

Рынок арендного жилья в Квебеке демонстрирует первые признаки ослабления после нескольких лет острого дефицита, следует из последнего отчёта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL). Несмотря на продолжающийся рост арендных ставок, в провинции стало заметно больше свободных квартир, что приближает рынок к состоянию относительного равновесия.

По данным SCHL, в конце 2024 года уровень вакантности жилья в Квебеке составлял 1,7%. Спустя год этот показатель вырос до 2,7%, приблизившись к отметке в 3%, которую объединения арендаторов традиционно считают признаком сбалансированного рынка.

Экономисты ожидают, что эта тенденция сохранится. В Монреале в настоящее время строится около 26 тысяч арендных квартир, одновременно замедляется рост населения. Всё это, по мнению специалистов, должно и дальше снижать давление на рынок в 2026 году.

«С учётом объёмов строительства и замедления демографического роста можно ожидать дальнейшего смягчения ситуации. Было бы неожиданно, если бы произошло обратное», — отметил экономист SCHL и ответственный за анализ рынка жилья в Квебеке Франсис Кортеллино.

Владельцы жилья идут на уступки

Первые изменения уже ощущаются на практике. Как отмечают SCHL и Корпорация владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ), собственники жилья начинают готовиться к более конкурентной борьбе за арендаторов. В преддверии весеннего сезона всё чаще предлагаются бонусы — бесплатный месяц аренды, установка бытовой техники или другие «небольшие привилегии», призванные привлечь жильцов.

Однако рост доступности жилья не остановил подорожание аренды. В 2025 году арендные ставки продолжили расти ускоренными темпами — факт, который вызывает недоумение и обеспокоенность у организаций, представляющих интересы арендаторов.

Согласно данным SCHL, средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру в Квебеке выросла на 7,2% в период с 2024 по 2025 год.

«Первое, что бросается в глаза при чтении отчёта, — стратегия правительства, основанная исключительно на строительстве, не решает жилищный кризис и не работает», — заявил Эмиль Буше, общественный организатор Объединения жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ).

Новостройки пустеют быстрее

Отчёт также указывает на то, что уровень вакантности особенно вырос в сегменте новостроек, где арендные ставки зачастую относятся к верхнему ценовому диапазону. В Монреале доля свободных квартир в домах возрастом не более трёх лет удвоилась и достигла 8%.

«Цифры говорят сами за себя», — прокомментировала ситуацию представитель движения FRAPRU Вероник Лафламм.

При этом, по словам Франсиса Кортеллино, давление постепенно ослабевает и в более доступных ценовых сегментах, хотя уровень вакантности там по-прежнему остаётся низким.

Меняется поведение рынка

Представители собственников подтверждают изменения в динамике спроса. Меньше просмотров, снижение количества откликов на онлайн-объявления, более длительное время экспозиции квартир — все эти признаки стали заметны уже с мая прошлого года и наблюдаются во всех ценовых категориях.

Роль рекомендаций Трибунала по жилищным вопросам

Квебек стал провинцией с самым резким ростом арендных ставок в стране. Одной из причин SCHL называет рекомендованный в начале года уровень повышения арендной платы, установленный Трибуналом по административным жилищным вопросам (TAL) на уровне 5,9% — беспрецедентно высокий показатель.

Отчёт также отмечает, что арендаторы, оставшиеся в своих квартирах, столкнулись с более значительным ростом платы, чем те, кто переехал. По мнению SCHL, многие владельцы жилья, чьи ставки ранее были ниже рыночных, воспользовались рекомендациями TAL, чтобы «догнать рынок».

В RCLALQ считают, что в ряде случаев это произошло в ущерб платёжеспособности арендаторов.

После рекордных повышений правительство Квебека впервые за 40 лет пересмотрело формулу расчёта рекомендованного роста арендной платы. Новая, упрощённая методика начнёт применяться с 2026 года.

Снижение иммиграции снижает давление

Дополнительным фактором ослабления спроса стала корректировка миграционных потоков. По словам Франсиса Кортеллино, давление на рынок уменьшилось из-за сокращения числа временных резидентов — иностранных студентов и временных работников.

Особенно заметно это в центре Монреаля, где ранее значительная часть новых квартир была ориентирована именно на иностранных студентов.

