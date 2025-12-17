Пентагон подключил радары и истребители для отслеживания рождественского полёта Санта-Клауса

Министерство обороны США сообщило о начале традиционной операции по наблюдению за рождественским путешествием Санта-Клауса над Северной Америкой. В рамках миссии будут задействованы радиолокационные станции, спутники и истребительная авиация США и Канады.

Как передаёт РИА «Новости», для обнаружения саней волшебника планируется использовать 49 радаров Северной системы предупреждения, расположенных на территории Аляски и Канады. После фиксации старта полёта сопровождение продолжится с помощью инфракрасных сенсоров космических аппаратов — по тепловому следу, который, как утверждается, оставляет светящийся нос оленя Рудольфа и который напоминает сигнатуру ракетного пуска.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) намерено привлечь к операции истребители нескольких типов: американские F-15, F-16 и F-22, а также канадские CF-18. Отдельным пилотам предстоит лично встретить Санта-Клауса и сопроводить его сани в воздушном пространстве у побережья Ньюфаундленда.

В Пентагоне подчеркнули, что NORAD круглогодично отвечает за защиту неба над континентом, поэтому полностью готово и к такой «особой миссии». Традиция наблюдения за полётом Санты берёт начало в 1955 году, когда из-за опечатки в рекламном объявлении дети вместо сказочного персонажа дозвонились в континентальное командование ПВО США.

С тех пор операция превратилась в отработанный ежегодный ритуал, к которому со временем подключили не только авиацию и радары, но и подводные лодки, наземные средства наблюдения и спутники. По данным NORAD, длина саней Санта-Клауса составляет 75 сахарных палочек, их вес эквивалентен 75 тысячам желейных конфет, а упряжка из девяти оленей развивает скорость, превышающую скорость света звёзд.

