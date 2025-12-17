Производственная ловушка ВМС США: почему строительство атомных подлодок буксует и при чём здесь ИИ

Военно-морские силы США столкнулись с серьёзными трудностями при строительстве новых атомных подводных лодок стратегического назначения типа «Коламбия». Программа, призванная заменить устаревающие субмарины класса «Огайо», уже отстаёт от графика как минимум на 17 месяцев, и эксперты не исключают дальнейшего увеличения сроков.

Причина задержек кроется не в одном конкретном провале, а в самой структуре американского военного кораблестроения. В создании одной атомной подлодки участвуют около двух тысяч компаний, включённых в многоуровневую цепочку поставок. Она начинается с производителей стали и специальных сплавов, продолжается через тысячи подрядчиков и субподрядчиков, изготавливающих узлы, агрегаты и системы, и завершается логистическими операторами, обеспечивающими доставку компонентов между десятками промышленных площадок.

В теории такая система должна работать с высокой точностью, однако на практике она всё чаще даёт сбои. Задержки на отдельных участках накапливаются, контракты срываются, а общий график строительства расползается. США, по сути, оказались заложниками двух параллельных процессов: постоянного усложнения конструкции современных боевых кораблей и деградации собственного военно-промышленного комплекса — как в производственном, так и в управленческом плане.

Формальные меры — штрафы, судебные иски и поиск «виновных» среди подрядчиков — проблему не решают. Даже если головной подрядчик привлечёт к ответственности субподрядчиков, а те — своих поставщиков, это не ускорит строительство. ВМС США нуждаются не в цепочке судебных разбирательств, а в подлодках, сданных в срок.

Теоретически флот мог бы обязать всех участников программы регулярно и детально отчитываться о ходе работ. Однако анализ проблем и рисков у двух тысяч компаний, задействованных в многолетнем проекте, требует ресурсов, которых нет ни у самих ВМС, ни у американского государства в целом.

На этом фоне в качестве возможного решения всё чаще рассматриваются системы искусственного интеллекта. В частности, внимание ВМС привлекает компания Palantir — один из ведущих разработчиков аналитических ИИ-платформ. Задачи, которые для человеческого аппарата управления оказываются неподъёмными, подобные системы способны решать за счёт обработки огромных массивов данных и выявления скрытых узких мест в цепочках поставок.

Сторонники такого подхода указывают, что подобные идеи не новы. Ещё в начале 1970-х годов в Чили реализовывался проект «Киберсин» — человеко-машинная система управления экономикой, основанная на сборе данных с предприятий в режиме, близком к реальному времени. Несмотря на примитивные по современным меркам технологии, система демонстрировала, что даже ограниченная автоматизация анализа способна быть эффективнее громоздкой бюрократии.

В США рассчитывают, что современные ИИ-платформы смогут сыграть схожую роль в управлении сложнейшими военными программами. Однако вопрос о том, удастся ли с их помощью преодолеть системные проблемы американского кораблестроения, остаётся открытым.

