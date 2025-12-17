Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Учёные связали нарушения кровотока в ногах с ранним развитием сердечной недостаточности

Учёные связали нарушения кровотока в ногах с ранним развитием сердечной недостаточности

Виктория Христова Дек 17, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 50 Просмотров

Нарушения кровоснабжения мышц нижних конечностей могут быть одним из самых ранних признаков формирующейся сердечной недостаточности — ещё до появления заметных изменений в самом сердце. К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто.

 

 

Как отмечают учёные, современные методы диагностики сердечной недостаточности, как правило, выявляют заболевание уже на поздних этапах — при увеличении сердца, снижении его сократительной функции и появлении выраженных симптомов, таких как одышка, отёки и хроническая усталость. Новое исследование указывает на то, что патологические изменения начинаются значительно раньше и затрагивают периферические сосуды, прежде всего в области ног.

В ходе экспериментов на животных специалисты изучали состояние микроциркуляции в мышцах нижних конечностей. Выяснилось, что изменения в капиллярах и мелких артериях возникали задолго до появления признаков сердечной недостаточности в сердечной мышце. Наиболее выраженные нарушения кровотока были зафиксированы у самцов с диабетом, что может указывать на различия в рисках заболевания в зависимости от пола и сопутствующих состояний.

Авторы работы предполагают, что регулярная оценка кровоснабжения нижних конечностей с использованием неинвазивных методов может лечь в основу нового подхода к раннему скринингу сердечной недостаточности. Это позволит выявлять риск заболевания до появления клинических симптомов и выраженных изменений на эхокардиографии.

Следующим этапом исследования станет проверка полученных результатов в клинических условиях с участием людей. В случае подтверждения выводов кардиология может получить новый чувствительный инструмент ранней диагностики, позволяющий начинать лечение на стадии, когда развитие болезни ещё можно замедлить или остановить.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*