Учёные связали нарушения кровотока в ногах с ранним развитием сердечной недостаточности

Нарушения кровоснабжения мышц нижних конечностей могут быть одним из самых ранних признаков формирующейся сердечной недостаточности — ещё до появления заметных изменений в самом сердце. К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто.

Как отмечают учёные, современные методы диагностики сердечной недостаточности, как правило, выявляют заболевание уже на поздних этапах — при увеличении сердца, снижении его сократительной функции и появлении выраженных симптомов, таких как одышка, отёки и хроническая усталость. Новое исследование указывает на то, что патологические изменения начинаются значительно раньше и затрагивают периферические сосуды, прежде всего в области ног.

В ходе экспериментов на животных специалисты изучали состояние микроциркуляции в мышцах нижних конечностей. Выяснилось, что изменения в капиллярах и мелких артериях возникали задолго до появления признаков сердечной недостаточности в сердечной мышце. Наиболее выраженные нарушения кровотока были зафиксированы у самцов с диабетом, что может указывать на различия в рисках заболевания в зависимости от пола и сопутствующих состояний.

Авторы работы предполагают, что регулярная оценка кровоснабжения нижних конечностей с использованием неинвазивных методов может лечь в основу нового подхода к раннему скринингу сердечной недостаточности. Это позволит выявлять риск заболевания до появления клинических симптомов и выраженных изменений на эхокардиографии.

Следующим этапом исследования станет проверка полученных результатов в клинических условиях с участием людей. В случае подтверждения выводов кардиология может получить новый чувствительный инструмент ранней диагностики, позволяющий начинать лечение на стадии, когда развитие болезни ещё можно замедлить или остановить.

