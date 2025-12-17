Канадского военного обвинили в передаче секретной информации Украине

Канадские власти предъявили обвинения в шпионаже старшему прапорщику вооружённых сил Канады Мэтью Робару. Как сообщает издание The Globe and Mail, следствие считает, что военнослужащий передавал Украине сведения, составляющие государственную тайну.

По данным газеты, речь идёт, в частности, о разведывательных оценках и информации о планируемых передвижениях одного из иностранных военных партнёров Канады. Следствие утверждает, что в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года Робар поддерживал контакты с лицом, связанным с украинскими разведывательными структурами, и обсуждал вопросы, касающиеся чувствительных военных технологий.

Несмотря на серьёзность обвинений, суд принял решение освободить Робара из военной тюрьмы до начала разбирательства, установив строгие ограничения. Среди условий — сдача всех государственных и специальных паспортов, а также запрет на любые контакты с представителями посольства Украины и украинскими должностными лицами.

Как отмечает The Globe and Mail, данный инцидент может вызвать дополнительные вопросы относительно характера взаимодействия между Оттавой и Киевом, а также масштабов канадской финансовой и военной помощи Украине, общий объём которой оценивается в 22 миллиарда долларов.

