Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадского военного обвинили в передаче секретной информации Украине
Канадская армия

Канадского военного обвинили в передаче секретной информации Украине

Виктория Христова Дек 17, 2025 Новости, Новости Канады, Происшествия Оставить комментарий 53 Просмотров

Канадские власти предъявили обвинения в шпионаже старшему прапорщику вооружённых сил Канады Мэтью Робару. Как сообщает издание The Globe and Mail, следствие считает, что военнослужащий передавал Украине сведения, составляющие государственную тайну.

 

 

По данным газеты, речь идёт, в частности, о разведывательных оценках и информации о планируемых передвижениях одного из иностранных военных партнёров Канады. Следствие утверждает, что в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года Робар поддерживал контакты с лицом, связанным с украинскими разведывательными структурами, и обсуждал вопросы, касающиеся чувствительных военных технологий.

Несмотря на серьёзность обвинений, суд принял решение освободить Робара из военной тюрьмы до начала разбирательства, установив строгие ограничения. Среди условий — сдача всех государственных и специальных паспортов, а также запрет на любые контакты с представителями посольства Украины и украинскими должностными лицами.

Как отмечает The Globe and Mail, данный инцидент может вызвать дополнительные вопросы относительно характера взаимодействия между Оттавой и Киевом, а также масштабов канадской финансовой и военной помощи Украине, общий объём которой оценивается в 22 миллиарда долларов.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*