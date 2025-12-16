Какие затраты будут у покупателя при покупке дома?

квартира / condo — от 400$
дом — от 700$
многоквартирный дом — от 900$
В эту цену входит инспекция объекта и рапорт с многочисленными объяснениями и фотографиями. Ассоциация риэлторов Канады не рекомендует обращаться к инспекторам, у которых нет страховки на их деятельность. Конечно же, их слуги стоят дешевле, но, по сути, никакой ответственности за инспекцию они не несут.
Услуги нотариуса — от 2000$
В эту цену входит проверка документов на недвижимость, проверка задолженностей по городским и школьным налогам, подготовка и подписание двух договоров : первый договор на ипотеку с банком и второй договор: договор купли/ продажи с последующей их регистрацией в Городском Регистре и взаиморасчетами с продавцами. Перерасчеты на уже уплаченные на год городских и школьных налогов могут достигать до 2000$.
Деньги во время транзакции будут лежать на специальном счету у нотариуса. Продавец получит их, когда нотариус зарегистрирует нового владельца в Городском регистре.
В течение месяца-двух после покупки вы получите квитанцию на уплату городского налога на покупку недвижимости. При покупке дома за 500 000$ вам придется заплатить налог около 5600$. Более точно можно посчитать на сайте : https://www.impot.net/fr/
Как видите, это значительные суммы, которые нужно заранее подготовить.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
