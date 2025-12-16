Какие затраты будут у покупателя при покупке дома?

Подписаться на рассылку
Olga Ouspenski Дек 16, 2025

Решение принято: пора купить собственное жилье! Какие же расходы ждут покупателя при оформлении покупки? Начнем с самого начала: услуги риелтора и брокера по ипотеке для покупателей — бесплатные! Ура!

 

Инспекция дома / квартиры/ плекса оплачивается покупателем и стоит:

квартира / condo — от 400$
дом — от 700$
многоквартирный дом — от 900$
В эту цену входит инспекция объекта и рапорт с многочисленными объяснениями и фотографиями. Ассоциация риэлторов Канады не рекомендует обращаться к инспекторам, у которых нет страховки на их деятельность. Конечно же, их слуги стоят дешевле, но, по сути, никакой ответственности за инспекцию они не несут.
Услуги нотариуса — от 2000$
В эту цену входит проверка документов на недвижимость, проверка задолженностей по городским и школьным налогам, подготовка и подписание двух договоров : первый договор на ипотеку с банком и  второй договор: договор купли/ продажи с последующей их регистрацией в Городском Регистре и взаиморасчетами с продавцами. Перерасчеты на уже уплаченные на год городских и школьных налогов могут достигать до 2000$.

Деньги во время транзакции будут лежать на специальном счету у нотариуса. Продавец получит их, когда нотариус зарегистрирует нового владельца в Городском регистре.

В течение месяца-двух после покупки вы получите квитанцию на уплату городского налога на покупку недвижимости. При покупке дома за 500 000$ вам придется заплатить налог около 5600$. Более точно можно посчитать на сайте : https://www.impot.net/fr/immobilier/mutation/ в зависимости от стоимости недвижимости и места покупки, в Монреале или в пригороде.

Как видите, это значительные суммы, которые нужно заранее подготовить.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? 

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

