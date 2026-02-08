Польша обвиняет посла США в неуважении: дипломатический скандал из-за Нобелевской премии Трампу

Между Польшей и США разгорелся дипломатический конфликт: министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский публично усомнился в уважительном отношении американского посла в Варшаве Тома Роуза к союзнику.

В комментарии для прессы Кервиньский подчеркнул: «В союзнических отношениях ключевыми словами являются „взаимное уважение“. Заявление посла я воспринимаю как ставящее под сомнение именно эту составляющую наших отношений».

Конфликт спровоцировали действия Роуза, который объявил о прекращении контактов с председателем польского сейма Влодимежем Чажастым. Причина — отказ спикера поддержать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Чажастый прямо заявил, что не видит в Трампе достойного кандидата.

Кервиньский решительно встал на защиту спикера: «Господин Чажастый — конституционный руководитель парламента, принимает решения, какие принимает. Это не предмет оценок со стороны посла США».

Хронология скандала

Посол Роуз публично разорвал диалог с главой сейма, расценив его позицию по Нобелевке как неуважение к Трампу.

Чажастый отказался поддержать инициативу, мотивируя это несоответствием заслуг американского лидера премии.

МВД Польши вступило в полемику, обвинив дипломата в превышении полномочий и вмешательстве во внутренние дела.

Варшава подчёркивает: внешняя политика не должна диктовать парламентские оценки, а спикер действует в рамках конституции. Американская сторона пока не прокомментировала обвинения.

Ситуация осложняется тем, что Польша — ключевой союзник США в НАТО и Восточной Европе. Скандал вокруг Нобелевской премии Трампу рискует подорвать доверие на фоне глобальных вызовов безопасности. Реакция Белого дома может определить, останется ли инцидент риторической стычкой или перерастёт в кризис.

