Канада открывает консульство в столице Гренландии: шаг к укреплению арктического присутствия

Канадское правительство объявило об открытии консульства в Нууке, столице Гренландии, которое начнёт работу на этой неделе. Церемония открытия назначена на 5–7 февраля 2026 года в рамках визита министра иностранных дел Аниты Ананд в Данию и Гренландию.

Канадское правительство объявило об открытии консульства в Нууке, столице Гренландии, которое начнёт работу на этой неделе. Церемония открытия назначена на 5–7 февраля 2026 года в рамках визита министра иностранных дел Аниты Ананд в Данию и Гренландию.

Как уточняется в официальном заявлении, Ананд лично возглавит мероприятие. Среди почётных гостей — генерал-губернатор Канады Мэри Саймон (представитель британского монарха), посол Канады в Дании Кэролин Бэннет и посол по арктическим вопросам Вирджиния Мирнс. Новое представительство будет обслуживать канадских гражан на территории Гренландии, способствовать развитию торговли и укреплять сотрудничество в сфере арктической безопасности и управления.

Инициатива выходит на фоне геополитической напряжённости в регионе. Недавно премьер-министр Канады Марк Карни, выступая на форуме в Швейцарии, подчеркнул: «Канада поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова». Заявление стало ответом на повторные упоминания президента США Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии, а также на эскалацию соперничества великих держав в Арктике.

Оттава позиционирует консульство как вклад в «мягкую силу» — поддержку суверенитета Дании, облегчение связей инуитских общин и мониторинг изменений климата, открывающих Северо-Западный проход для судоходства. Ранее планы по открытию, изначально намеченные на ноябрь 2025 года, отложили из-за погодных условий.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG