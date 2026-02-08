Подписаться на рассылку
Канадские учёные установили связь между психическими расстройствами и повышенным риском ССЗ

Канадские учёные установили связь между психическими расстройствами и повышенным риском ССЗ

Виктория Христова Фев 8, 2026

Канадские учёные установили сильную связь между психическими расстройствами и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Масштабное исследование

Команда Университета Калгари проанализировала данные более 22 миллионов человек, обобщив десятки научных работ. Результаты опубликованы в JAMA Psychiatry.

Наибольшую угрозу выявили при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и нарушениях сна — эти состояния статистически сильнее всего коррелируют с инфарктами и другими проблемами сердца.

Депрессия и тревожные расстройства также повышают вероятность, хотя связь здесь менее однозначна.

Механизмы риска

Психические проблемы часто идут рука об руку с классическими факторами:

  • гипертония;

  • диабет;

  • метаболический синдром.

К ним добавляются специфические эффекты:

  • хронический стресс разрушает сосуды;

  • воспалительные процессы ускоряют атеросклероз;

  • нарушения сна нарушают сердечный ритм.

Учёные подчёркивают: речь о статистической корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.

Практические выводы

Исследование подтверждает необходимость интегрированного подхода к здоровью: лечение психических расстройств может снизить кардиориски. Врачи должны чаще проверять сердце у пациентов с ПТСР, бессонницей или депрессией — и наоборот.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

