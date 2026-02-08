Канадские учёные установили связь между психическими расстройствами и повышенным риском ССЗ

Масштабное исследование
Команда Университета Калгари проанализировала данные более 22 миллионов человек, обобщив десятки научных работ. Результаты опубликованы в JAMA Psychiatry.
Наибольшую угрозу выявили при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и нарушениях сна — эти состояния статистически сильнее всего коррелируют с инфарктами и другими проблемами сердца.
Депрессия и тревожные расстройства также повышают вероятность, хотя связь здесь менее однозначна.
Механизмы риска
Психические проблемы часто идут рука об руку с классическими факторами:
-
гипертония;
-
диабет;
-
метаболический синдром.
К ним добавляются специфические эффекты:
-
хронический стресс разрушает сосуды;
-
воспалительные процессы ускоряют атеросклероз;
-
нарушения сна нарушают сердечный ритм.
Учёные подчёркивают: речь о статистической корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.
Практические выводы
Исследование подтверждает необходимость интегрированного подхода к здоровью: лечение психических расстройств может снизить кардиориски. Врачи должны чаще проверять сердце у пациентов с ПТСР, бессонницей или депрессией — и наоборот.
