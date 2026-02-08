Экс-владелец «Итеры» подал иск к Канаде на $250 млн из-за санкций

Основатель российской газовой компании «Итера» Игорь Макаров подал иск на не менее 250 миллионов долларов против Канады в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Требования связаны с отказом Оттавы снять санкции и разморозить активы бизнесмена в канадской нефтекомпании Spartan Delta на сумму около 150 миллионов долларов.

Предыстория конфликта

Макаров, продавший «Итеру» и создавший международную группу Areti International, владеет примерно 9% акций Spartan Delta. О его намерении начать арбитраж стало известно в ноябре 2025 года. Иск опирается на соглашение о защите инвестиций между Канадой и Молдавией 2018 года, что намекает на молдавское гражданство истца.

Процедура началась с обязательных переговоров, которые не принесли результата. Теперь спор передадут в МЦУИС или арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ.

Санкционная одиссея

Миллиардер избежал санкций США и ЕС. В 2023 году он отказался от российского гражданства в пользу кипрского, что позволило снять ограничения Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Однако Канада дважды внесла его в списки — сначала в общем порядке, затем как «лицо, связанное с Кремлём».

Попытки Макарова доказать отсутствие связей с Россией через Global Affairs Canada и местные суды провалились. Заморозка акций Spartan Delta стала ключевым активом спора.

Перспективы дела

Иск — редкий случай, когда российский бизнесмен использует инвестиционный арбитраж против западной страны за санкции. Успех будет зависеть от доказательств нарушения Канадой двустороннего соглашения. Для Оттавы поражение рискует создать прецедент для других олигархов с «вторым паспортом».

Макаров требует компенсацию за упущенную выгоду и моральный ущерб. Решение МЦУИС может занять годы, но уже сейчас дело подчёркивает сложности глобальных санкций в эпоху множественного гражданства.

