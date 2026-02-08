Когда жильё становится недосягаемым: помогает ли РАП или затягивает долговую петлю?

Для многих молодых семей мечта о собственном доме сегодня превращается в гонку на время. Цены на жильё растут, предложений мало, зарплаты не поспевают. На этом фоне Régime d’accession à la propriété (РАП), программа, позволяющая использовать средства из пенсионных сбережений (REER) на первоначальный взнос, кажется спасением. Но за этим «спасением» может скрываться долгосрочная ловушка.

В 2024 году федеральное правительство увеличило лимит вывода средств до 60 000 долларов на человека. Эти деньги можно использовать без немедленного налогообложения, а возвращать в пенсионный фонд постепенно — в течение пятнадцати лет. На первый взгляд, все выглядит разумно: дополнительная сумма помогает сделать первый шаг к дому, о котором мечтали.

Однако реальность оказывается сложнее. Деньги, вынутые из REER, перестают «работать» — они больше не приносят прибыли. Пока заемщик возвращает их частями, его пенсионные накопления растут медленнее. В результате то, что помогло купить жильё сегодня, может ослабить финансовую защиту на пороге пенсии.

«РАП создаёт иллюзию доступности, — объясняет независимый финансовый консультант из Лонгёй. — Но он не делает дом дешевле. Он просто позволяет заплатить больше за ту же недвижимость».

И действительно, с ростом количества участников программы растёт и давление на цены. Когда больше покупателей располагают большими суммами, а рыночное предложение остаётся ограниченным, недвижимость дорожает для всех. Так личная выгода одного превращается в общую проблему.

Спустя несколько лет после покупки к ипотеке и налогам добавляется обязанность вернуть деньги в REER. Бюджет, уже напряжённый из-за обслуживания займа и роста коммунальных расходов, становится ещё тяжелее. Финансовый стресс не исчезает — он лишь откладывается.

Экономисты отмечают, что РАП помогает прежде всего тем, кто уже имеет неплохой запас в пенсионных накоплениях или помощь семьи. Для людей без стартового капитала ситуация почти не меняется: пропасть между теми, кто «входит» в рынок, и теми, кто остаётся за бортом, становится глубже.

Тем не менее, программа остаётся популярной — и, возможно, по человеческим причинам. Она даёт ощущение, что шанс всё-таки есть. Но эксперты советуют относиться к этим деньгам как к долгу, а не к бесплатной помощи. Ведь возвращать их придётся — и лучше заложить это в бюджет заранее.

РАП может стать трамплином к дому, но не решением жилищного кризиса. В условиях высоких цен и ограниченного предложения он скорее поддерживает рынок в перегреве, чем охлаждает его. А для покупателей главный вопрос остаётся прежним: как не потерять финансовую устойчивость, стремясь к собственному уголку под солнцем.

