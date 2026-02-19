Почему в Квебеке нет февральского выходного, который есть у большинства канадцев

В то время как для большинства канадцев третий понедельник февраля — оплачиваемый выходной, жители Квебека в этот день продолжают работать. Праздник, известный как Family Day, отмечается в нескольких провинциях, но провинция остаётся вне этого календаря.

Где празднуют

Family Day официально отмечают:

Британская Колумбия

Альберта

Саскачеван

Онтарио

Нью-Брансуик

В Manitoba, Prince Edward Island и Nova Scotia этот же день существует, но под другими названиями. При этом, как и Квебек, канадские территории и большинство жителей Newfoundland and Labrador продолжают работать.

Как появился праздник

По словам профессора экономики Concordia University Moshe Lander, идея праздника возникла в Альберте в 1990 году.

Тогдашний премьер провинции Don Getty объявил о введении выходного, стремясь снять общественное напряжение и одновременно сократить длинный период без праздников между Новым годом и Пасхой. Со временем день стал символом баланса между работой и личной жизнью.

Квебек — «в минусе» по выходным

Эксперты отмечают, что у Квебека меньше официальных выходных, чем у многих других регионов страны. В провинции нет августовского Civic Holiday и федерального Дня правды и примирения в сентябре, что, по мнению Ландера, ставит её работников в менее выгодное положение.

Он считает, что отсутствие дополнительного выходного может даже снижать продуктивность, поскольку сотрудники испытывают больше усталости.

Возможны ли перемены

Вопрос о введении аналогичного праздника периодически поднимается в общественных дискуссиях, однако решение остаётся за правительством провинции и National Assembly of Quebec.

Пока же для квебекцев третий понедельник февраля остаётся обычным рабочим днём — напоминанием о различиях в трудовом календаре внутри одной страны.

