Часть парковочных мест у станции REM Sunnybrooke стала платной, вызвав недовольство пассажиров

Часть парковки у станции пригородной электрички REM Sunnybrooke на прошлой неделе была переведена в платный режим, что стало неожиданностью для многих пассажиров. По словам пользователей транспорта, нехватка мест ощущалась и раньше, а нововведение лишь усугубило ситуацию.

Теперь примерно треть стоянки доступна только за плату: дневной абонемент стоит 10 долларов, месячный — 120. Некоторые водители отмечают, что поиск бесплатного места по утрам превратился в настоящий стресс, тогда как платная зона зачастую остаётся почти пустой.

В Réseau express métropolitain объяснили, что введение платных секций на станциях линии Deux-Montagnes изначально входило в проект. В первые месяцы работы действовал льготный период, однако он завершился в феврале.

Решение о платной парковке на других станциях линии West Island, открытие которых ожидается весной, пока не принято. Местные власти внимательно следят за реакцией жителей.

Муниципальный советник соседнего города Dollard‑des‑Ormeaux Анастасия Ассимакопулос считает, что сокращение числа бесплатных мест может повлиять на выбор транспорта. По её словам, для многих пассажиров важны не только надёжность поездов, но и уверенность в том, что утром удастся без проблем припарковаться.

Дополнительную путаницу, по её словам, создают и указатели у въезда на стоянку: часть водителей ошибочно полагает, что платной стала вся парковка.

Ситуация вокруг Sunnybrooke вновь подняла вопрос о балансе между развитием общественного транспорта и доступностью инфраструктуры для автомобилистов — теме, которая остаётся чувствительной для многих пригородных районов Монреаля.

