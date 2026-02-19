Подписаться на рассылку
В Квебеке молодой человек погиб из-за аварии на снегоходе
Смертельная авария на снегоходе в Монтережи

Виктория Христова Фев 19, 2026 Новости, Новости Канады, Происшествия Оставить комментарий 99 Просмотров

47-летняя женщина погибла в результате аварии на снегоходе в субботу вечером в районе Hemmingford, сообщили в полиции Квебека.

 

Инцидент произошёл около 17:00 на трассе сети Trans-Québec. По словам представительницы провинциальной полиции, женщина ехала в группе, когда потеряла управление и врезалась в дерево.

Спутники попытались провести реанимацию до прибытия парамедиков. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Погибшая проживала в Saint‑Patrice‑de‑Sherrington.

Полиция напоминает любителям зимнего отдыха о необходимости соблюдать меры безопасности на трассах, включая контроль скорости и учёт погодных условий.

 

 

