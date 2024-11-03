Париж исследовал, как долго сможет выжить без продовольствия в условиях блокады

Это стало первым подобным анализом, проведенным во Франции. Согласно данным парижского семинара по городскому планированию (Apur), представленного 29 октября, в случае перебоев с продовольствием из-за стихийных бедствий или блокады, Париж сможет прокормить своих жителей в течение «пяти-семи дней». Представитель мэрии Пенелопа Комитэ отметила, что эти результаты выглядят достаточно многообещающе.
В исследовании также выяснили, что для обеспечения 2 146 000 жителей Парижа требуется 3090 тонн продуктов, что обеспечивает 6,5 миллиона приемов пищи ежедневно. Расчеты учитывали запасы местных жителей, которых хватит на срок от 1,5 до 5 дней, а также наличие двухдневных запасов у предприятий общественного питания и на складах логистики.
Пенелопа Комитэ отметила, что необходимость в подобном исследовании возникла в связи с возможными кризисами, такими как пандемия COVID-19 или блокировка дорог фермерами. Директор Apur Александр Лабасс пояснил, что исследовалось, какие продукты могут быть хранимы на месте для обеспечения жителей в случае стихийного бедствия, например, во время наводнения на Сенне или при блокаде транспортных путей.
По его словам, складские возможности Парижа сокращаются: определенные промышленные предприятия, такие как Гранд-Мулен-де-Пантен, прекратили существование.
Пенелопа Комитэ добавила, что мэрия ориентируется на достижение продовольственной автономии на срок в 100 дней. Для создания запасов продовольствия планируется использовать пустующие площади, включая заброшенные автостоянки, а также возможное создание дополнительного склада на рынке Rungis, главном оптовом рынке Парижа.
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