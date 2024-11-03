Париж исследовал, как долго сможет выжить без продовольствия в условиях блокады

Исследование, инициированное мэром Парижа Анн Идальго, выявило, что французская столица может самостоятельно обеспечить свои нужды в питании не более чем на 5–7 дней, об этом сообщает французский журнал Valeurs actuelles.

Это стало первым подобным анализом, проведенным во Франции. Согласно данным парижского семинара по городскому планированию (Apur), представленного 29 октября, в случае перебоев с продовольствием из-за стихийных бедствий или блокады, Париж сможет прокормить своих жителей в течение «пяти-семи дней». Представитель мэрии Пенелопа Комитэ отметила, что эти результаты выглядят достаточно многообещающе.

В исследовании также выяснили, что для обеспечения 2 146 000 жителей Парижа требуется 3090 тонн продуктов, что обеспечивает 6,5 миллиона приемов пищи ежедневно. Расчеты учитывали запасы местных жителей, которых хватит на срок от 1,5 до 5 дней, а также наличие двухдневных запасов у предприятий общественного питания и на складах логистики.

Пенелопа Комитэ отметила, что необходимость в подобном исследовании возникла в связи с возможными кризисами, такими как пандемия COVID-19 или блокировка дорог фермерами. Директор Apur Александр Лабасс пояснил, что исследовалось, какие продукты могут быть хранимы на месте для обеспечения жителей в случае стихийного бедствия, например, во время наводнения на Сенне или при блокаде транспортных путей.

По его словам, складские возможности Парижа сокращаются: определенные промышленные предприятия, такие как Гранд-Мулен-де-Пантен, прекратили существование.

Пенелопа Комитэ добавила, что мэрия ориентируется на достижение продовольственной автономии на срок в 100 дней. Для создания запасов продовольствия планируется использовать пустующие площади, включая заброшенные автостоянки, а также возможное создание дополнительного склада на рынке Rungis, главном оптовом рынке Парижа.

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