С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прекрасный осенний день, вне зависимости от погоды!

А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери — это праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», — говорили люди. В это же время можно было обновить санный путь: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади».

Первая в мире подземная электрическая дорога открылась в Лондоне 4 ноября 1890 года: это была Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII.

4 ноября 2004 года в Иркутске состоялось торжественное открытие памятника Александру Колчаку, приуроченное к 130-летию со дня рождения адмирала.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся второй половиной осени! Созерцайте прекрасный листопад, шуляйте по кленовым коврам под ногами и наблюдайте буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! Одевайтесь потеплее! И хорошего всем дня! До завтра!

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