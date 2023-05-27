Чтиво выходного дня. Неизвестная планета: Остров Пасхи, Чили

Остров Пасхи (по-испански Isla de Pascua, а на рапануйском языке Rapa Nui), лежащий в Тихом океане — самый удаленный населенный остров в мире, расстояние до ближайшего населенного места — острова Питкэрн — 1819 км, а до континентального побережья Чили — 3703 км.

Остров Пасхи (по-испански Isla de Pascua, а на рапануйском языке Rapa Nui), лежащий в Тихом океане — самый удаленный населенный остров в мире, расстояние до ближайшего населенного места — острова Питкэрн — 1819 км, а до континентального побережья Чили — 3703 км. Остров известен своей угасшей цивилизацией, оставившей после себя таинственные статуи. Остров Пасхи назван так своим первооткрывателем — голландским путешественником Якобом Роггевеном, так как был открыт в день Пасхи в 1722 г. Также этот остров известен как Рапа-Нуи, (большой Рапа), так остров называли полинезийские (таитянские) мореплаватели и китобои, в отличие от просто Рапа — острова в 650 км к югу от Таити.

Остров Пасхи расположен в Тихом океане (27°07′ ю. ш. 109°21′ з. д.), географически его относят к Полинезии, это самая восточная точка «Полинезийского треугольника». Ближайший континент — Южная Америка находится от острова Пасхи более чем в 3 700 км на восток. Формой остров Пасхи напоминает прямоугольный треугольник. Остров вулканического происхождения. По углам острова возвышаются потухшие вулканы: Рано-Као (324 м), Пуа-Катики (377 м) и Теревака (539 м, высшая точка острова). Протяженность с запада на восток 24 км, с севера на юг — 12 км. Площадь острова 163,6 км2.

Административно остров Пасхи входит в состав чилийской области Вальпараисо, возглавляется губернатором, аккредитованным при чилийском правительстве и назначаемым президентом Чили. Столица острова Пасхи, единственное постоянное поселение, Ханга-Роа (в ином чтении Анга-Роа) расположена на юго-западе острова. Рядом с городом находится аэропорт Матавери. Аэропорт Матавери построен в 1962 г. специалистами американского NASA: в Тихом океане срочно потребовалась база слежения за космическими запусками и надежная полоса для спасения астронавтов при экстренных посадках.

Климат острова Пасхи субтропический. Средняя годовая температура 21,8 °C, самый холодный месяц — август (19,2 °C), самый теплый — январь (24,6 °C). Несмотря на близость к тропикам, температуры сравнительно умеренны. Жара случается редко. Это связано с близостью холодного течения Гумбольдта. Остров Пасхи известен, прежде всего, благодаря многочисленным каменным статуям — моаи, созданным древней цивилизацией острова. О даже приблизительной дате заселения острова Пасхи до сих пор в научной среде ведутся жаркие споры. Предполагается, что первые поселенцы появились здесь от 300—400-х до 1200-х гг. н. э. По местным легендам, поселенцы прибыли на остров на двух огромных пиро́гах большими семьями. Основал поселения легендарный вождь и отец всех рапануйцев Хоту-Мату’а.

Кем были и откуда прибыли первые рапануйцы также остается спорным вопросом. Лингвистически рапануйский язык уверенно относят к полинезийской группе, большинство исследователей считают рапануйцев пришедшими из Восточной Полинезии, этнически близкими к народу маори (Новая Зеландия). Интересно также, что на острове Пасхи, единственном в ареале распространения полинезийских языков, имелась письменность до прихода европейцев. Существовало как минимум три письменных системы, самая известная из которых — ронго-ронго — иероглифическая резьба на деревянных дощечках. Ни одна из письменностей к настоящему времени не дешифрована, последний носитель ронго-ронго был насильственно вывезен в Перу на рабские работы в 1863 г.

Известный путешественник и исследователь Тур Хейердал отстаивал противоположное, южноамериканское, перуанское происхождение рапануйцев и привел множество доказательств происхождения жителей острова Пасхи от южноамериканских индейцев. Также существует третья, менее популярная теория о происхождении рапануйцев от меланезийцев, находя культурные параллели на Соломоновых островах и Новой Гвинее. Записанная на острове Пасхи легенда о войне двух островных племен — длинноухих (hanau-eepe) и короткоухих (hanau-momoko) некоторыми исследователями считается подтверждением одновременного присутствия на острове разных рас, чаще всего перуанцев и полинезийцев.

Наивысшего культурного расцвета цивилизация острова Пасхи достигла в XVI—XVII вв., когда население составляло предположительно порядка 10 тысяч человек. В результате антропогенной экологической катастрофы (были вырублены все леса на острове, население лишилось источников пищи и материала для изготовления лодок) и ряда войн численность населения ко времени появления на острове первых европейцев сократилось до 2 тысяч человек. Впоследствии практически все рапануйцы были вывезены в Перу для рабского труда. В 1888 г., когда остров Пасхи аннексирован Чили на острове проживало всего 178 местных жителей. В настоящее время на острове Пасхи проживает 3,7 тысяч человек, около 60% из которых — коренные рапануйцы.

Древние рапануйцы были не только крайне воинственны, они занимались каннибализмом — ели человеческое мясо. Деликатесом считались пальцы рук и ног. Чуть ли не единственным задокументированным рапануйским обрядом было состязание в поиске первого яйца, отраженное в популярном приключенческом художественном фильме Кевина Костнера “Рапа-Нуи”: молодые воины разных кланов в определенный день отправлялись вплавь на тростниковых вязанках к соседнему скалистому островку Моту-Нуи, где искали первое в сезоне снесенное яйцо темной крачки. Яйцо в целости необходимо доставить назад, на остров Пасхи и передать вождю.

Обряд был элементом культа Тангата-ману (человека-птицы). Рапануйцев иногда называют «птицепоклонниками». Одной из наиболее частой тем в петроглифах (наскальных изображениях) после мужских и женских половых органов были птицы и, особенно, птица-фрегат как в непосредственном изображении, так и в образе человека с головой фрегата. Главная достопримечательность острова — каменные истуканы — моаи (дословно с рапануйского — образы). Как только их не называют: и статуями, и исполинами, и идолами, и колоссами. Представители нашей компании в ходе ознакомительного тура предложили новый термин, живо подхваченный отечественными туристами — «долдо́ны».

Подавляющее большинство «долдонов» вырубалось из породы вулкана Рано-Рараку. Крупнейшая (неоконченная) статуя имела размер около 20 м и вес 270 тонн. Моаи-«долдоны» совершенно непонятным образом доставлялись на побережье, где устанавливались спиной к океану, лицом вглубь острова. Всего на острове зарегистрировано 997 моаи (см. карту о. Пасхи выше). Известно, что моаи считались вместилищами особой волшебной силы — маны предков рапануйцев. Внешне моаи разительно отличаются друг от друга, выделяют несколько типов статуй. Различные гипотезы объясняют разнообразие стилей либо постепенной сменой «моды» на изобразительные средства, либо действительным изображением разных островных рас с их внешними отличиями (конечно же, допуская, что на острове существовали этнически разные народы).

Способы транспортировки гигантских статуй обсуждаются многочисленными группами энтузиастов по всему миру, проводятся математические расчеты и эксперименты, однако местная легенда говорит о том, что «моаи шли сами». Практически все «долдоны» дошли до нового времени в поваленном виде. Считается, что массовое свержение моаи происходило в ходе межклановых войн на острове. В настоящее время множество статуй установлено назад на их законные места. Моаи устанавливались на постамент (аху), и иногда дополнялись шапкой (пукао) из красного туфа. Считается доказанным, что как минимум некоторые «долдоны» имели глаза из белого коралла. У некоторых истуканов в настоящее время реконструированы глаза.

На склонах Рано-Рараку в настоящее время находится множество неоконченных статуй на разных стадиях изготовления. Создается полное впечатление внезапного прекращения производства моаи. Рано-Рараку — древний вулкан, на склонах которого находится около 300 моаи, различной высоты и на разной стадии готовности. Недалеко от бухты располагается аху Тонгарики, крупнейшая ритуальная площадка с 15 установленными на ней статуями различной величины. Анакена — бухта с пляжем из кораллового песка. По легенде именно здесь высадился вождь и праотец рапануйцев Хоту-Мату’а. Неподалеку расположены аху Атуре-Хуки и Наунау.

Пуна-Пау — небольшой вулкан, где добывался красный туф для изготовления шапок-пукао, венчающих головы моаи. Рано-Као — вулкан с лучшей смотровой площадкой острова. Рядом находится аху Оронго. Тонгарики — крупнейшая ритуальная площадка (аху) острова, на которой установлены 15 моаи в ряд. Одно из самых часто фотографируемых мест.

Те-Пито-те-хенуа. Те-Пито-те-хенуа (пуп Земли) — церемониальная площадка с особым круглым камнем.