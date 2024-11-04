Советник канадского премьер-министра призналась в утечке информации в Washington Post

На слушаниях постоянного комитета по общественной и национальной безопасности (SECU) 29 октября советник премьер-министра Канады Натали Друэн подтвердила информацию о предполагаемой роли Индии в убийстве сикхского сепаратиста Хардипа Ниджара, что было опубликовано в американской газете Washington Post, сообщает Economic Times.

Друэн объяснила свои действия желанием представить «канадскую точку зрения на события».

Она отметила, что премьер-министр Джастин Трюдо не был проинформирован о ее решении, добавив, что необходимость получать его согласие на раскрытие информации у нее отсутствует. При этом советник подчеркнула, что не делала утечек конфиденциальных данных.

«Мы поделились несекретными сведениями о нашей сотрудничестве с Индией и разъяснили, как доказательства указывают на связи с правительством Индии, вовлеченным в незаконные действия против канадцев, включая угрозы их безопасности», — пояснила Друэн.

Представитель королевской конной полиции Канады подтвердил, что информация не является секретной, но обычно ее предпочитают не оглашать, так как это может повредить расследованию.

Между Индией и Канадой продолжается скандал из-за обвинений в убийстве, в ходе которого стороны выслали дипломатов.

Нью-Дели решительно отвергает все обвинения и указывает на отсутствие доказательств со стороны Канады.

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