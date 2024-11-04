Воры умчались с бронзовой статуей легенды автогонок Формулы-1 Жиля Вильнева

Жители небольшого городка в Квебеке , расположенного к северо -востоку от Монреаля , пытаются найти украденную бронзовую статую легендарного гонщика Формулы -1 Жиля Вильнева , поскольку местные жители опасаются , что ее могут переплавить.

Каждый год туристы и любители гонок отправляются в Бертьервиль, Квебек, город с населением менее 5000 человек, чтобы посетить музей Жиля Вильнева, расположенный на улице, также названной в честь знаменитого гонщика, и сфотографироваться со статуей высотой пять футов три дюйма, которая стояла на вершине холма.

Но сейчас подиум пуст, если не считать пары бронзовой обуви. “Там не осталось ничего, кроме бронзовых ботинок Жиля, обрезанных на лодыжках”, – сказал в интервью в пятницу Ален Бельюмер, генеральный директор музея Жиля Вильнева.

Он считает, что статуя была распилена между вечером среды и четвергом, добавив, что для того, чтобы снять статую и увезти ее, потребовалось бы по меньшей мере два человека и грузовик.

“Для резки бронзы требуется специальное оборудование. Должно быть, это пила перерезала ноги”, – сказал Бельюмер. Статуя была создана в 1984 году как дань уважения Вильневу, который с 1977 по 1982 год участвовал в 67 гонках Формулы-1, выиграв шесть из них, прежде чем погиб в автокатастрофе во время квалификации на Гран-при Бельгии в возрасте 32 лет.

В 1994 году статуя была установлена перед музеем в городке, где он вырос, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Монреаля. В музее представлены трофеи, гоночное снаряжение и другие предметы, принадлежавшие Вильневу, чей сын Жак выиграл титул чемпиона Формулы-1 в 1997 году.

Бельюмер сказал, что провел ночь среды на мероприятии по сбору средств для музея в Монреале и был потрясен, обнаружив, что осталось от статуи, когда он вернулся на следующий день.

Он сказал, что статуя, строительство которой в 1984 году обошлось в 25 000 долларов, стала важной частью культурного наследия сообщества. Власти города Бертьервиль осудили кражу, заявив в Facebook: “Это преступное деяние не только наносит ущерб нашему наследию, но и лишает наше сообщество и любителей автоспорта яркого символа нашей истории”.

Сержант полиции провинции Квебек Элоиза Коссетт заявила, что полицейские ищут свидетелей и проверяют, были ли камеры наблюдения поблизости, которые зафиксировали кражу, добавив, что “весьма вероятно”, что тот, кто похитил статую, попытается расплавить ее, чтобы продать металл.

Жюль Ласалль, автор скульптуры, является автором других бронзовых изображений известных квебекских спортсменов, в том числе звезды “Канадиенс” Мориса Ришара, который увековечен в металле возле монреальской арены, на которой выгравировано его имя. Кроме того, Ласалль создал статую другой легенды “Канадиенс“, Жана Беливо, которая установлена на арене на южном побережье Монреаля.

Тот, кто украл статуэтку, не получит большой гонорар, сказал Ласалль в интервью в пятницу, отметив, что стоимость металла не особенно высока. Но, по его словам, он имеет огромную ценность для жителей Бертьервиля.

“Это большое разочарование, особенно для жителей Бертьервиля“, – сказал он. “Я надеюсь, что мы сможем найти скульптуру в целости и сохранности”.

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