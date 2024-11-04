В этом году со стоянки Fairview Pointe-Claire было украдено более 150 автомобилей

Согласно данным о преступности , проанализированным CTV News , это самое популярное место угонов автомобилей в Квебеке .

Данные показывают, что в 2024 году было зарегистрировано 156 угонов автомобилей с этой стоянки, что составляет более одного угона автомобиля каждые два дня.

Дуг Херли, мэр района Л’Иль–Бизар–Сент–Женевьев и бывший глава отдела по борьбе с угонами транспортных средств полицейской службы Монреаля, говорит, что ворам нравится торговый центр, потому что он находится на шоссе 40 и позволяет быстро добраться до Онтарио, что усложняет работу полиции.

“Вы садитесь в машину, угоняете ее и выезжаете на шоссе“, – сказал он в интервью. “Еще до того, как владелец выйдет из торгового центра или другого подобного места, вы, вероятно, уже будете в пункте назначения“.

А аэропорт Монреаль–Трюдо занимает второе место по количеству угонов автомобилей (84 кражи в этом году).

Генеральный менеджер торгового центра говорит, что к угонам автомобилей относятся очень серьезно, и добавляет, что стоянка находится под постоянным наблюдением.

Но эксперт по угонам автомобилей говорит, что службы безопасности могут сделать не так уж много. “Эти преступники настолько преуспели, у них есть инструменты и знания, позволяющие быстро угонять транспортные средства, что они делают это средь бела дня”, – сказал Брайан Гаст, вице–президент следственных служб ассоциации “Экит”.

В первом полугодии количество угонов автомобилей в Квебеке сократилось на 36% — это признак того, что дополнительные усилия полиции, возможно, начинают приносить свои плоды. Но такие горячие точки, как Фэрвью, напоминают о том, что все еще есть причина принимать меры предосторожности.

Мэр Херли говорит, что с открытием новой станции REM у воров появится еще больше возможностей. “Люди приезжают сюда, паркуют свои машины, садятся на REM и пропадают как минимум на восемь часов“, – сказал он. – Это значит, что если кто-то захочет угнать вашу машину, у него есть на это как минимум восемь часов.

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