Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В этом году со стоянки Fairview Pointe-Claire было украдено более 150 автомобилей
https://montreal.ctvnews.ca/

В этом году со стоянки Fairview Pointe-Claire было украдено более 150 автомобилей

Степан Артемьевский Ноя 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В этом году со стоянки Fairview Pointe-Claire было украдено более 150 автомобилей отключены 1 Просмотров

Согласно данным о преступности, проанализированным CTV News, это самое популярное место угонов автомобилей в Квебеке.

 

Данные показывают, что в 2024 году было зарегистрировано 156 угонов автомобилей с этой стоянки, что составляет более одного угона автомобиля каждые два дня.

Дуг Херли, мэр района Л’ИльБизарСентЖеневьев и бывший глава отдела по борьбе с угонами транспортных средств полицейской службы Монреаля, говорит, что ворам нравится торговый центр, потому что он находится на шоссе 40 и позволяет быстро добраться до Онтарио, что усложняет работу полиции.

Вы садитесь в машину, угоняете ее и выезжаете на шоссе, сказал он в интервью. Еще до того, как владелец выйдет из торгового центра или другого подобного места, вы, вероятно, уже будете в пункте назначения.

А аэропорт МонреальТрюдо занимает второе место по количеству угонов автомобилей (84 кражи в этом году).

Генеральный менеджер торгового центра говорит, что к угонам автомобилей относятся очень серьезно, и добавляет, что стоянка находится под постоянным наблюдением.

Но эксперт по угонам автомобилей говорит, что службы безопасности могут сделать не так уж много. Эти преступники настолько преуспели, у них есть инструменты и знания, позволяющие быстро угонять транспортные средства, что они делают это средь бела дня”, сказал Брайан Гаст, вицепрезидент следственных служб ассоциации “Экит”.

В первом полугодии количество угонов автомобилей в Квебеке сократилось на 36% это признак того, что дополнительные усилия полиции, возможно, начинают приносить свои плоды. Но такие горячие точки, как Фэрвью, напоминают о том, что все еще есть причина принимать меры предосторожности.

Мэр Херли говорит, что с открытием новой станции REM у воров появится еще больше возможностей. Люди приезжают сюда, паркуют свои машины, садятся на REM и пропадают как минимум на восемь часов, сказал он. Это значит, что если кто-то захочет угнать вашу машину, у него есть на это как минимум восемь часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*