KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Комедия «Маме снова 17». Премьера!

Беспечный 2005 год остался позади, когда семнадцатилетняя Ольга переносится в 2024-й и вдруг обнаруживает себя в своем же теле, но уже как 36-летняя мать-одиночка. Девушке из легкомысленных нулевых трудно смириться с тем, что ей теперь нужно не только заботиться о сыне-подростке, но и руководить целой школой, где она — строгий директор. Ольга никак не ожидала столь внезапного изменения и не готова к такому повороту судьбы!

Видеотека Premier – Сериал «Гусар». Новый сезон!

Во втором сезоне поручику Григорию Рыльскому вновь предстоит перенестись в будущее ради спасения прошлого. Ему поручено важное задание: доставить бриллиант «Слеза Сибири» австрийскому императору, чтобы заключить стратегический союз. Но по пути драгоценность оказывается в руках британского шпиона Монтгомери Рэтфорда. Не видя другого выхода, Рыльский обращается за помощью к Мите и Кате, отправляясь снова в XXI век. Здесь он знакомится с очаровательной Анастасией, и с её поддержкой рассчитывает вернуть бриллиант в своё время. Однако неожиданно возникшие чувства к новой спутнице могут поставить под угрозу его миссию.

Видеотека START – Сериал «Против всех». Новый сезон с 15 ноября!

Конфликт Занозиных с жадным застройщиком привел к двойному поражению: их дом разрушен, а жилой комплекс, который теснил их участок, признан аварийным. Всё меняется, когда появляется Михаил — третий сын деда Захара. Михаил приобщает родню к столичной жизни и восстанавливает разрушенное родовое гнездо. Кажется, всё наконец-то наладилось, но появляется новая проблема. Начинается строительство кольцевой дороги, которая должна пройти прямо через участок Занозиных. Захар готов вступить в новую борьбу, но новый противник — умный и хитрый Переплут — готов на любые махинации, чтобы выселить семейство с их земли.

Видеотека Premier – Мультсериал «Детектив Финник»

Любимый всеми домовой снова возвращается на экраны, чтобы увлечь зрителей всех возрастов в очередные захватывающие приключения. Хоть Финник и обожает нежиться на диване перед телевизором и наслаждаться вредными вкусностями, его острый ум и аналитические способности снова окажутся незаменимыми. Во продолжении полнометражной истории, выпущенной в 2022 году, Финник берется за ответственную задачу — защитить жителей Берга от любых угроз. Вместе с неразлучной напарницей Кудряшкой он будет расследовать таинственные события, происходящие в их родном городе, чтобы раскрыть правду и оградить всех от опасностей.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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