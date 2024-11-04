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Новости Обращение консула РФ А.А. Носкова ко всем соотечественникам в День Народного Единства

Обращение консула РФ А.А. Носкова ко всем соотечественникам в День Народного Единства

Denis Dankoff Ноя 4, 2024 Новости Комментарии к записи Обращение консула РФ А.А. Носкова ко всем соотечественникам в День Народного Единства отключены 1 Просмотров

Дорогие соотечественники Монреаля и Квебека!

 

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

4 ноября занимает особое место среди государственных праздников России. Этот день вызывает в памяти героические события отечественной истории, когда россияне всем миром отстояли свободу и независимость Родины. Именно благодаря единению многих населяющих ее народов наша страна на протяжении веков росла и укреплялась, преодолевала трудности, боролась и побеждала.

Россия сегодня – мощное, самодостаточное государство, которое и в отношениях с внешним миром продвигает идею общих ценностей, ведущих к единству народов, а не к их разделению и обособлению.

Желаем вам, дорогие соотечественники, мира, добра и благополучия!

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