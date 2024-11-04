Отменят ли 15% налогов на покупку новостройки?

В последнее время появляются оригинальные идеи по смягчению кризиса доступа к собственности. Везде предпринимаются попытки снизить ежемесячный платеж, не учитывая реальную общую стоимость жилья.

Мера в этом направлении была принята в Оттаве в прошлом году: «временное» освобождение от 7% налога при покупке нового мультиплекса. Затем, верный своей привычке, Пьер Пуалиевр выступил с провокационным предложением: что, если мы полностью обнулим налоги на покупку новостроек?

Но основной проблемой остается цена!

Нет смысла увеличивать количество мер, позволяющих семьям покупать недвижимость, если она слишком дорогая.

Поэтому необходимо срочно принять меры, позволяющие снизить цену. В Квебеке одним из основных факторов является налог на приобретение недвижимости: 14,975%, если быть точным, на новое жилье.

За новую недвижимость стоимостью 400 000$ добавляется налог в размере 60 000$, что составляет более 300 долларов в месяц. Эти 60 000$, в основном добавленные к ипотеке, облагаются процентами, так что в течение 25-летнего срока действия ипотеки покупатель выложит почти 100 000$.

Как всегда, есть исключение из правила.

Уже существует программа частичного возмещения GST / QST. В чем проблема? Налог 7% ( TVQ) не возмещается, если стоимость новой недвижимости превышает 300 000$, и уменьшается с 200 000 $. Остается только найти новый дом за 300тыс, ха-ха!

В прошлом году федеральное правительство ввело «временное» освобождение от уплаты 15% налогов для проектов строительства нового арендуемого жилья. Провинции, в том числе Онтарио, немедленно ввели этот закон. В Квебеке правительство Лего оставило его без внимания.

Предложение Пьера Пуальевр об освобождении от налога всех новых объектов недвижимости стоимостью менее 1 миллиона долларов идет гораздо дальше. Это будет стоить федеральному бюджету около 4 миллиардов долларов в год. Надеясь убить двух зайцев одним выстрелом, лидер консерваторов считает, что эта мера позволит стимулировать строительство. Он не ошибается.

Проблема в том, что правительство Лего отказывается рассматривать эту меру. В Квебеке QST в два раза агрессивнее, чем GST, на уровне 9,975%. Таким образом, именно здесь влияние было бы наиболее значительным; но для этого Эрику Жирару потребовалось бы согласиться лишить себя примерно 1 миллиарда долларов годового дохода.

Еще одно беззаконие:

Давайте представим покупателя, который приобрел недвижимость, «облагаемую налогом», в прошлом году по цене 460 000 долларов с учетом налогов. Его сосед, который покупает после снятия налога, платит за соседнюю квартиру 400 000 долларов.

Таким образом, перед тем, как слишком быстро приступить к введению этого обширного и очень интересного проекта по освобождению от уплаты налогов, необходимо подумать о его реализации.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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