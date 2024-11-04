Индейцы Канады поддержали криминализацию отрицания преступлений против них

Коренные жители Канады призвали к уголовной ответственности за отрицание фактов жестокого обращения с индейскими детьми в интернатах.

Об этом сообщила газета The City News 31 октября, ссылаясь на высказывания выживших в этих учреждениях.

Депутат оппозиционной партии «Новые демократы» (NDP) Лия Газан внесла законопроект, нацеленный на криминализацию отрицания atrocities в интернатах. Однако неизвестно, поддержит ли его Либеральная партия Канады, без которой проект не сможет быть реализован.

Согласно мнению коренных жителей, количество случаев отрицания преступлений властей возрастает, что является недопустимым.

Бывший ученик интерната Института могавков Дуг Джордж отметил, что для канадцев это может казаться сложным, но для коренных народов и их детей это значительно глубже.

Кимберли Мюррей, специальный представитель Канады по вопросу безымянных могил и пропавших детей, заявила, что игнорирование фактов об индейских интернатах ставит под сомнение важные усилия по установлению истины и примирению.

Если законопроект NDP будет принят, за отрицание преступлений в интернатах возможно назначение наказания вплоть до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.