Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Индейцы Канады поддержали криминализацию отрицания преступлений против них
Фото: твиттер

Индейцы Канады поддержали криминализацию отрицания преступлений против них

Степан Артемьевский Ноя 4, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Индейцы Канады поддержали криминализацию отрицания преступлений против них отключены 1 Просмотров

Коренные жители Канады призвали к уголовной ответственности за отрицание фактов жестокого обращения с индейскими детьми в интернатах.

Об этом сообщила газета The City News 31 октября, ссылаясь на высказывания выживших в этих учреждениях.

Депутат оппозиционной партии «Новые демократы» (NDP) Лия Газан внесла законопроект, нацеленный на криминализацию отрицания atrocities в интернатах. Однако неизвестно, поддержит ли его Либеральная партия Канады, без которой проект не сможет быть реализован.

Согласно мнению коренных жителей, количество случаев отрицания преступлений властей возрастает, что является недопустимым.

Бывший ученик интерната Института могавков Дуг Джордж отметил, что для канадцев это может казаться сложным, но для коренных народов и их детей это значительно глубже.

Кимберли Мюррей, специальный представитель Канады по вопросу безымянных могил и пропавших детей, заявила, что игнорирование фактов об индейских интернатах ставит под сомнение важные усилия по установлению истины и примирению.

Если законопроект NDP будет принят, за отрицание преступлений в интернатах возможно назначение наказания вплоть до двух лет лишения свободы.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*