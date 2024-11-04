Гуляем по Монреалю ноябрьским выходным днем

Старый Монреаль и Ораторий – великолепные осенние локации!

Старый Монреаль — это место, с которого началась история современного города. Расположенный в районе Виль-Мари, этот исторический квартал находится в пределах старинных укреплений, ныне образованных улицами МакГилл, Берри, Комьюн и переулком Фортификасьон. Главной туристической достопримечательностью Старого Монреаля является площадь Жака Картье, где сосредоточены магазины, кафе и рестораны, а также важные памятники — мэрия Отель де Виль, колонна адмирала Нельсона и памятник французскому капитану Жану Воклену.

Немного дальше возвышается величественный Дворец правосудия, а к югу расположен Пляс д’Арм, где находится собор Монреальской Богоматери и памятник основателю города Полю Шомеди де Мезоннёв. На живописных улочках рядом с Пляс д’Арм уникально ощущается дух старой Франции. Среди исторических зданий выделяются первые высотные дома Монреаля, построенные в конце XIX — начале XX века, такие как «Нью-Йорк Лайф Билдинг» и «Олдред Билдинг».

Исторический центр также включает Вьё Порт, который, утратив стратегическое значение, стал местом отдыха и развлечений. Здесь по-прежнему активно функционирует пассажирская гавань, куда приходят круизные лайнеры и небольшие суда. Над набережной возвышается купол старинного рынка Бонсекур, ныне занятого офисами и бутиками. Вдоль набережной находится красивый парк Бассен Бонсекур и историческая церковь Нотр-Дам-де-Бон-Секур.

Ораторий Святого Иосифа на Мон-Руаяле привлекает около 2 миллионов паломников ежегодно. Маленькая часовня, основанная монахом Андре Бессетом, обладавшим целительными способностями, была построена в 1904 году. В 1982 году он был признан блаженным и впоследствии канонизирован католической церковью. Со временем количество людей, приходящих сюда, возрастало, что побудило построить новый храм. Строительство малой базилики началось в 1924 году и завершилось в 1967 году, что сделало её крупнейшей католической церковью в Канаде.

Внутри базилики находится стена, символизирующая исцеление, на которой висят тысячи костылей, оставленных исцелёнными паломниками. По 278 ступеням к храму паломники часто поднимаются на коленях. Ораторий выполнен в итальянском ренессансном стиле, а его знаменитый купол, разработанный монахом-бенедиктинцем Полем Белло, является третьим по высоте в мире после собора Святого Петра в Риме и базилики Богородицы в Ямусукро. На высоте 263 метров над уровнем моря располагается смотровая площадка. Сердце Андре Бессета хранится в реликварии, а также функционируют музей его жизни и музей Оратория. С 2005 года храм значится в списке Национальных исторических мест Канады.

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