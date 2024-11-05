С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний вторник. Утром 13°C, Днём 17°C, Вечером 12°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами.

В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти — Иакова Младшего, прозванного «братом Господним». Есть разные версии происхождения этого прозвища. Наиболее распространенной считается та, которая называет Иакова двоюродным братом Иисуса Христа. Еще по одной версии он приходится сыном Иосифу, родившимся еще до его обручения с Девой Марией. Существовал обычай «закармливать» землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и раскидывали куски по ниве, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и упросить ее дать хороший урожай на следующий год.

В мире Московский планетарий стал тринадцатым по счёту. Десять планетариев находились в Германии, а за её пределами — всего два. В день открытия планетария в Москве 5 ноября 1929 года в нём была проведена первая лекция с демонстрацией искусственного звездного неба. В прессе появились восторженные отклики, а В. Маяковский отозвался на событие стихотворением «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий…».

В Болгарии, в городе Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»), 5 ноября 1957 года был установлен памятник Воину-освободителю. Болгары называют его «Алешей». Несмотря на то, что памятник был поставлен в честь неизвестного солдата, он получил имя. Во-первых, в годы строительства памятника была популярна песня «Стоит под горою Алеша…», а во-вторых, это реальный человек, он служил в знаменитом лыжном батальоне сибиряков, сражавшемся в Пловдиве.

5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан Акт о вводе в эксплуатацию Останкинской телебашни.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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