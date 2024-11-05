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Новости Канада заявила о готовности работать с любым избранным президентом США
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото Adrian Wyld

Канада заявила о готовности работать с любым избранным президентом США

Степан Артемьевский Ноя 5, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада заявила о готовности работать с любым избранным президентом США отключены 1 Просмотров

Канада подтвердила свою готовность сотрудничать с любым президентом США, который будет избран.

 

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркнула, что Оттава уважает “желание и волю народа США”.

По словам Жоли, канадское правительство будет взаимодействовать с новым президентом по различным вопросам, включая ситуацию в Украине.

Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Чо Тхэ Ёлем в Оттаве.

В ответ на вопрос о предпочтениях Канады относительно кандидатов, Жоли отметила: “Мы уважаем выбор американцев и будем работать с тем, кого они выберут”.

Напоминаем, что очередные выборы в Соединенных Штатах состоятся 5 ноября.

В борьбе за президентский пост примут участие кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

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