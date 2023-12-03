Чтиво выходного дня: Луиза О’Мёрфи: девушка Казановы для Людовика XV

Картина “Отдыхающая девушка” Франсуа Буше стала одним из самых известных изображений женщин натуры. Однако, в данном случае речь не только о самой картине, но и о девушке, изображенной на ней. Этой девушкой стала юная прелестница Луиза О’ Мерфи, о которой можно узнать из мемуаров знаменитого Джакомо Казановы.

Мари-Луиза О’ Мерфи родилась в 1737 году в Руане, она была пятой дочерью в семье бывшего солдата. Стоит отметить, что ее фамилия “О’ Мерфи” пошла от ее отца и деда, хотя, по сути, она просто “Морфи”. Ее семья была необычной и, мягко говоря, не из благополучных слоев общества.

Отец девочки, ирландец Дэниел О’ Мерфи, был посажен в Бастилию после разбирательства о краже ценных бумаг. А ее мать, Маргарита О’ Мерфи, числилась в списках женщин, поступивших в Сальпетриер.

Маргарита оказалась в Сальпетриере из-за некоей жалобы, поданной одной дамой, племянник которой обокрали две девицы. Позже, когда девочки выросли, им было отведено несколько страниц в записях полицейского инспектора, контролировавшего поведение женщин с низкой социальной ответственностью в одном из районов города.

После смерти отца, Луиза вместе с матерью и сестрами перебралась в Париж. Сначала им было недоступно въехать в город из-за преступления Дэниела. Однако, благодаря их ирландскому происхождению, девушкам открылись новые возможности во французской столице.

Имея нетипичную для Франции “экзотическую” внешность, прелестницы нашли устроились в местный театр. Именно там Луиза познакомилась с Джакомо Казановой. Стоит отметить, что в то время в артистической среде Франции царили весьма свободные нравы. Казанова пишет, что его друг спросил у него, сколько стоит ночь с Луизой, и он предложил две луи, что было принято. После этого Казанова увидел перед собой настоящее совершенство, хотя, единственным ее недостатком была грязь на ее теле, которую она тут же помыла. В своих мемуарах Казанова даже сравнивает Луизу О’ Мерфи с Еленой Прекрасной, такое впечатление она произвела на него.

Как истинному ценителю женской красоты, Джакомо Казанове не могло не понравиться Луиза. Благодаря ему и его знакомству с ней начался стремительный взлет юной актрисы. Интересно отметить, что сам Казанова в своих дневниках утверждал, что не совершал с ней ничего непозволительного.

Тогда возникает вопрос, как произошла встреча Людовика XV с актрисой, которая не отличалась строгими моральными принципами? Легенда рассказывает, что картина Франсуа Буше попала к маркизе де Мариньи.

Она была сестрой могущественной фаворитки короля – маркизы де Помпадур. Та всегда следила за пополнением “оленьего парка” – места, где содержались королевские любовницы с их частой сменой. Считается, что сама маркиза “случайно” показала картину Буше королю, после чего тот захотел заполучить эту красавицу в свой “гарем”.

Луизе О’ Мерфи не приходилось уговаривать себя переехать в “олений парк” короля. В период с 1753 по 1755 годы она была его фавориткой “низшего ранга”. Возможно, Луиза бы задержалась при дворе дольше, но она совершила существенную ошибку.

Одна из многих женщин, осознавших свое исключительное значение в сердце любовеобильного мужчины, решила свергнуть маркизу де Помпадур. Главная фаворитка короля тесно контролировала ситуацию во дворцовом замке, поэтому, после нескольких неудачных попыток причинить вред маркизе, Луиза была изгнана из дворца. Тем не менее, на протяжении долгого времени бывшей метрессы выплачивалось по достаточно щедрому гонорару от самого короля.

Что заслуживает внимания, Казанова в своих записях рассказал об альтернативной причине измены королем О’Мерфи. По его мнению, такая ситуация возникла в результате манипуляций мадам де Валентинуа, невестки князя Монако. Хитроумная женщина уверила Луизу, что король обрадуется, если она напрямую спросит, что ему нравится в его бывшей супруге.

Наивная О’Мерфи, не понимая, что такие слова обижают как короля, так и королеву, решила задать этот вопрос. Конечно же, такая просьба вызвала гнев у Людовика. И если мадам де Валентинуа вернулась к двору лишь через два года, то для Луизы О’Мерфи путь к королевским покоям был навсегда закрыт.

Вторая половина жизни Луизы О’Мерфи может считаться не менее увлекательной, чем ее юные годы. Женщина, запечатленная на полотне Франсуа Буше, трижды выходила замуж, родила троих детей и, однажды, оказалась за решеткой, хотя вскоре была освобождена.

Остаток своих дней бывшая натурщица, актриса и возлюбленная короля провела в комфорте и изобилии, покинув наш мир в возрасте 77 лет. Она наслаждалась жизнью, доверяя только своей дочери от второго брака, Маргарите Ленорман, которая оставалась рядом с матерью до ее последнего вздоха.