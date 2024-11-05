Китайские хакеры на протяжении пяти лет имели доступ к правительственным сетям Канады

В новом отчете Канадского центра безопасности связи (CSE) говорится о том, что китайские хакеры смогли вторгнуться в сети канадского правительства и сохраняли этот доступ на протяжении последних пяти лет, скомпрометировав как минимум 20 различных подсетей.

В двухлетнем национальном обзоре угроз в киберпространстве подчеркивается, что такие операции китайских киберпреступников «не имеют аналогов» и главными их целями являются шпионаж, кража интеллектуальной собственности и осуществление злонамеренного влияния.

Несмотря на уверения CSE в том, что все выявленные нарушения были устранены, организация предупреждает о том, что злоумышленники вложили значительные ресурсы в проникновение и изучение целевых систем.

Кроме того, CSE обращает внимание на Индию, обозначая ее как новую угрозу в контексте нарастающего «дипломатического напряжения».

В конце сентября стало известно, что китайские хакеры на протяжение нескольких месяцев атаковали сети ведущих американских интернет-компаний, таких как Verizon и AT&T, получив доступ к системам, используемым для перехвата телефонных звонков.

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