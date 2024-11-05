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Новости Индия осудила нападение на индусов возле храма в Канаде
laffaz.com

Индия осудила нападение на индусов возле храма в Канаде

Виктория Христова Ноя 5, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Индия осудила нападение на индусов возле храма в Канаде отключены 1 Просмотров

Министерство иностранных дел Индии выразило осуждение по поводу насилия, произошедшего 3 ноября в индуистском храме Сабха в канадском Брэмптоне, призывая привлечь к ответственности всех виновных.

 

«Мы осуждаем насильственные действия, осуществлённые экстремистами и сепаратистами в храме Hindu Sabha в Брэмптоне, Онтарио.

Мы настоятельно призываем правительство Канады обеспечить защиту всех религиозных учреждений от подобных нападений», — отметил представитель МИД Рандхир Джайсвал.

Он добавил: «Мы также рассчитываем на то, что виновные в совершении насилия понесут наказание».

Джайсвал подчеркнул: «Безопасность индийских граждан в Канаде продолжает вызывать у нас большую озабоченность. Преследование и насилие не помешают нашим консульским работникам выполнять свои обязанности как для индийцев, так и для канадцев».

3 ноября толпа с флагами Халистана столкнулась с людьми у индуистского храма в Брэмптоне.

В сети появились видео с хулиганами, держащими флаг и избивающими других.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо позже заявил, что насилие в храме недопустимо.

«Каждый канадец должен иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру», — отметил Трюдо, обратится к региональной полиции за их быструю реакцию.

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