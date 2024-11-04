Бетонная квартира архитектора Жана Вервиля в Квебеке

Многие новоселы сталкиваются с проблемой, когда квартиры сдаются без внутренней отделки.

Однако канадский архитектор Жан Вервиль намеренно оставил потолки, стены и полы своей квартиры в их первозданном бетонном виде.

Эта квартира расположена в жилом комплексе, построенном в 1970-х годах.

Жан решил отразить бруталистскую архитектуру здания с её намеренно строгим стилем, при этом сделав планировку более открытой, используя стеклянные подвижные перегородки и зеркала, что добавило свет и простора.

В результате перепланировки были удалены все перегородки и стяжки, демонстрируя бетонные элементы конструкции.

Вместо традиционных стен были установлены раздвижные перегородки, позволяющие создать до шести различных конфигураций пространства.

Если требуется более уединённая зона, стеклянные перегородки могут быть закрыты металлическими шторами.

Одним из немногих декоративных акцентов являются красные полосатые обои в коридоре, которые контрастируют с бетоном и металлом.

Центр квартиры занимает гостиная с островной кухней.

Лаконичная стальная мебель и открытые коммуникации сохраняют индустриальный стиль, а яркие акценты, такие как желтые светильники и терракотовый диван, добавляют жизни пространству.

В открытых шкафах хранятся вещи обихода, которые архитектор шутливо называет «современным кабинетом редкостей».

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