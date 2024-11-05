Канадский университет нанял осужденного за теракт у синагоги в Париже

По информации израильского издания Ynet от 3 ноября, человек, осужденный за теракт, произошедший у синагоги в Париже в 1980 году, стал преподавателем в канадском университете.

Доктор Хассан Диаб, уроженец Ливана и гражданин Канады, получил назначение в Университете Карлтон, невзирая на его приговор за участие во взрыве на улице Коперник, в результате которого погибли четыре человека, среди которых была израильская журналистка Ализу Шагрир, а еще 20 получили ранения.

Диаб был главным подозреваемым, однако ему удалось скрыться в Канаде.

В 2008 году его арестовали в ответ на запрос французских властей, и он в течение шести лет боролся против экстрадиции.

Он отрицает свою связь с террористической деятельностью, утверждая, что французские официальные лица ошибочно приняли его за боевика Народного фронта освобождения Палестины.

В 2014 году его экстрадировали во Францию, но позже он был отпущен под домашний арест и вновь бежал в Канаду.

Франция вновь подала запрос на экстрадицию, но Диаб продолжает оставаться в Канаде, где планирует лекции на темы социальной справедливости.

Еврейская организация «Бней-Брит» выразила недовольство по поводу ситуации, собрав подписи под петицией с требованием уволить Диаба.

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