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Новости В Мире Израильская авиация осуществила налет на пригород Дамаска

Израильская авиация осуществила налет на пригород Дамаска

Степан Артемьевский Ноя 5, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Израильская авиация осуществила налет на пригород Дамаска отключены 1 Просмотров

Военные самолеты Израиля начали авиаудар по цели, расположенной в городе Сайида Зайнаб, который находится на юге от Дамаска, 4 ноября, как сообщает ливанский источник Al Mayadeen.

 

В результате атак в этом районе раздавались громкие взрывные звуки. По словам неофициальных сирийских источников, подтверждается недавняя атака со стороны Израиля на иранский военный объект в Сайида Зайнаб.

Корреспондент проассадовской радиостанции Sham FM сообщил, что удары были направлены на три места в окрестностях Дамаска: один из них был в Сайида Зайнаб, другой — поблизости от международного аэропорта, а третий — в одном из близлежащих поселков.

Сирийский центр мониторинга прав человека, действующий из Великобритании, заявил сети «Аль-Арабия», что одна из атак была на фермерский дом, используемый «Хезболлой» и ополченцами, находящимися под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эту информацию также подтвердил израильский канал «Кан».

По предварительным данным, в результате атак есть пострадавшие.

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