Арендаторы и арендодатели все меньше и меньше ладят друг с другом.

Количество заявлений об установлении арендной платы, поданных в административный Жилищный суд (TAL), увеличилось более чем в четыре раза за последние пять лет.

Хлоя Дюшастель живет в своем доме в Лонгее уже пять лет.

По прибытии арендная плата составляла 918$ в месяц. По ее словам, после повышения на 2% или 3% в прошлом ее владелец хотел повысить арендную плату на 7,5% в этом году без всякой причины.

«Я ответила, что не принимаю этого. Мой домовладелец вернулся с понижающим предложением. Но поскольку это было более высокое повышение, чем в другие годы, мне нужно было видеть обоснованное решение. У него не было четких объяснений, почему меня так сильно повысили»,- рассказывает она.

Поэтому владелец дома подал в Трибунал заявление об установлении арендной платы, предоставив суду и Хлое свои расчеты для повышения арендной платы.

В конце концов, Хлоя согласилась с ростом аренды на 6%. Она полюбовно договорилась со своим владельцем, без официального открытия дела. Сейчас она платит 1169 $ в месяц.

Хлоя Дюшастель не одинока в этой ситуации: количество заявок на фиксированную арендную плату увеличилось «более чем в четыре раза за пять лет», написано в последнем годовом управленческом отчете Трибунала по решению таких споров TAL.

Арендодатель может подать заявление об установлении арендной платы после того, как его арендатор отклонил повышение, которое было сочтено необоснованным в течение периода продления срока его аренды, и переговоры между двумя сторонами не увенчались успехом.

Используя вычислительную сетку, TAL затем определит, обосновано ли запрашиваемое повышение, или установит новый процент на основе предоставленных подтверждающих документов.

В ожидании решения арендатор сохраняет договор аренды и платит арендную плату без увеличения.

Каждый год TAL публикует возможный процент увеличения арендной платы.

В 2024 годах процентный показатель побил рекорд, составив 4% для неотапливаемого жилья . Отметим, что домовладельцы не обязаны ограничивать себя этим процентом; увеличение может быть больше или меньше в зависимости от расходов, понесенных на содержание жилья.

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